В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека

В Краснодарском крае в четверг, 25 октября, продолжаются работы по поиску пострадавших и ликвидации последствий сильных ливней. В результате циклона погибли двое жителей горного села Кривенковское Туапсинского района, еще три человека получили травмы, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России. Одна жительница Туапсе числится пропавшей без вести.

Накануне из-за паводка был разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. Кроме того, в районе поселка Макопсе частично обрушился автомост через реку Макопсе, по которому проходит федеральная трасса Джубга - Сочи.

В результате непогоды пострадали в общей сложности 27 населенных пунктов, в том числе город Сочи, сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены 1662 домовладения, свыше 2700 домохозяйств остались без электричества. Эвакуированы 460 человек. В поисково-спасательных работ участвуют несколько сотен человек, задействованы более 200 единиц техники.

Согласно метеопрогнозам, ливни с грозами, градом и сильным ветром продолжатся в Краснодарском крае до 26 октября.

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