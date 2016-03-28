 В Краснодаре уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю | Новости из Германии о России | DW | 02.05.2019

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Россия

В Краснодаре уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю

Заведующая детсадом "Звездочка" объяснила свои действия тем, что ребенок ненавидит русских и Россию. Женщину уволят, органы МВД проводят проверку.

Краснодар

Краснодар

В Краснодаре заведующая детским садом "Звездочка" заставила ребенка встать на колени и целовать землю в наказание на то, что тот, по ее словам, не любит Россию. "На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", - кричала женщина.

Инцидент, заснятый прохожими, в среду, 1 мая, был выложен на видеопортале YouTube. На кадрах видно, как заведующая детсадом грубо оскорбляет ребенка, а других воспитателей обзывает "тварями" за отсутствие патриотизма и неправильное, по ее мнению, воспитание детей. "Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит, что он ненавидит русских и Россию?" - гневно вопрошает женщина.

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По сообщению Telegram-канала Baza, заведующая детсадом "Звездочка", "опытный педагог, которая даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края". По ее словам, ребенок, которого она наказала, сложный, ему пять лет, его семья переехала в город из одной из южных республик, и он сразу начал обижать других ребят.

Заведующая будет уволена по статье

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов обещал уволить женщину в ближайший рабочий день. Он сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы против заведующей. "Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей", - констатировал чиновник.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру, назвав действия заведующей дикостью и средневековьем. А уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева сообщила о намерении провести служебное расследование инцидента.

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