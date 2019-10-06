 В Косово оппозиция выиграла выборы в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2019

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Европа

В Косово оппозиция выиграла выборы в парламент

Партия "Самоопределение" набрала 26 процентов, а Демократическая лига Косово - 25 процентов голосов избирателей. Оппозиционеры выступают за возобновление переговоров с Сербией.

Сторонники оппозиции в Косово празднуют победу на улицах Приштины

Сторонники оппозиции в Косово празднуют победу на улицах Приштины

В Косово на досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 6 октября, победу одерживают оппозиционные партии, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией. Партия "Самоопределение" (Vetövendosje) набрала 26 процентов, а Демократическая лига Косово (LDK) - 25 процентов голосов избирателей.

Контекст

Протокол о присоединении Республики Северная Македонии к НАТО вскоре будет ратифицирован. Смена названия может открыть экс-югославской стране дорогу в более успешное будущее, полагает обозреватель DW. (07.02.2019)

Бывший премьер Косово Рамуш Харадинай рассказал, что судьи интересовались его ролью в войне в Косово 1998-1999 годов, когда он командовал отрядом "Армии освобождения Косово". (24.07.2019)

В Косово в ближайшие 45 дней должны состояться внеочередные выборы. Самороспуск парламента произошел через месяц после отставки премьер-министра Харадиная, который предстал перед судом в Гааге. (22.08.2019)

Находившаяся с 2007 года у власти Демократическая партия Косово (PDK), основанная как политическое крыло повстанческой армии косовских албанцев  - "Армии освобождения Косово", набрала лишь 21 процент и признала свое поражение. Также в числе проигравших оказался и входивший в правящую коалицию Альянс за будущее Косово, за который проголосовали 12 процентов косоваров.

Отставка премьер-министра Косово

Внеочередные парламентские выборы в бывшей мятежной провинции Сербии были назначены после того, как 19 июля лидер Альянса за будущее Косово и глава правительства в Приштине Рамуш Харадинай ушел в отставку. Политик и бывший полевой командир занимал пост косовского премьера с 2017 года.

Решение об отставке Харадинай принял после того, как Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово вызвал его на допрос в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против сербского населения во время войны в 1999 году. 22 августа, через месяц после отставки премьер-министра, парламент Косово объявил о самороспуске.

Первый допрос Харадиная состоялся 24 июля. Политик рассказал СМИ, что использовал свое право на отказ от дачи показаний. Ранее Харадинай уже дважды был оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). В результате войны в Косово погибли более 13 тысяч человек.

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