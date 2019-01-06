В контексте томоса: Германия передала Киеву уникальный документ

Когда одним весенним днем три года назад Наталья Синкевич шла в библиотеку Института восточноевропейской истории и краеведения при университете Тюбингена, она и догадываться не могла, что ее ждет. Ведущая научная сотрудница Национального Киево-Печерского заповедника искала информацию о немецком пасторе Иоганне Гербинии (Johannes Herbinius), который в 17 веке был одним из немногих западных исследователей Киево-Печерской лавры. То, что исследовательница увидела в немецкой библиотеке, имело совсем другие масштабы, чем записки пастора: на стене в стеклянной рамке висела грамота русского царя Петра I от 1708 года, которой он подтверждал возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского. "Я попросила библиотекаря посмотреть. Оказалось, что это оригинал. Я немедленно связалась с директором института", - вспоминает Синкевич в беседе с DW.

Висела себе полвека в библиотеке

Эта грамота - крайне важный исторический документ, особенно в свете современных дискуссий об обстоятельствах переподчинения Киевской митрополии от Константинополя Москве. Дело в том, что Иоасаф Кроковский был последним в царские времена митрополитом, избранным киевским духовенством. После него в течение нескольких веков митрополитов прямо назначала Москва.

В Российской империи, в отличие от Константинополя, назначение митрополита одобрялось светской властью. Грамота царя скреплялась, как и другие важные документы, такой позолоченной печатью

В тюбингенском институте даже не догадывались, какое значение имеет документ, который более полувека просто украшал библиотеку. "Она висела себе десятилетиями на стене, и все уже воспринимали ее просто как инвентарь. Мы знали только, что в конце пятидесятых годов прошлого века бывший директор института купил ее у торговца антиквариатом за две тысячи марок. Грамота служила наглядностью для студентов", - рассказывает заместитель директора института восточноевропейской истории Катарина Кухер (Katharina Kucher). По ее словам, несколько попыток ученых из Тюбингена выяснить, откуда именно взялась грамота, завершались безрезультатно. Пока Наталья Синкевич не обратила внимание немецких коллег на то, что документ до Второй мировой войны находился в киевских архивах. Было это в 2016 году.

Работа на несколько лет

Исследование происхождения документа и бюрократические процедуры, необходимые для реституции, заняли несколько лет. В четверг, 14 марта 2019 года, грамота Петра І митрополиту Иоасафу была официально передана в Берлине послу Украины в Германии Андрею Мельнику. Возвращение грамоты - результат работы украинско-немецкой научной комиссии, работавшей при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии. Ученые выяснили, что до 1922 года грамота хранилась в ризнице Софийского собора в Киеве, затем в библиотеке при соборе. В 1931 году документы передали во Всенародную библиотеку Украины, сегодняшнюю Национальную библиотеку имени Вернадского.

С 1688 года Москва запрещала киевскому митрополиту именоваться иерархом "Всея Руси". Вместо этого в титуле упоминалась "Малая Русь". В этой грамоте 1708 года, говорит историк Наталья Синкевич (на фото слева), особенно интересно упоминание вселенского патриарха

В 1941 году, во время оккупации Украины нацистской Германией, грамота исчезла вместе с более чем двумя десятками других документов, которые хранились в ризнице Софии Киевской. Исследователи предполагают, что рукописи были вывезены зондеркомандой эсэсовца Эберхарда фон Кюнсберга (Eberhard von Künsberg), которая систематически изымала исторические документы и предметы искусства на оккупированных территориях.

Между Москвой и Константинополем

Наталья Синкевич указывает на то, что оригинал грамоты до обнаружения в Германии не исследовался как документ, проливающий свет на обстоятельства переподчинения Киевской митрополии Москве. А тема эта актуальна как никогда: предоставление в прошлом году Вселенским патриархом томоса об автокефалии Православной церкви Украины спровоцировало конфликт с Московским патриархатом и породило жаркие дискуссии. То, что в 1686 году Вселенский патриарх передал Московскому патриарху право посвящать митрополита Киевского, стало для Москвы основанием полностью подчинить себе киевскую церковь. Константинополь же, ссылаясь на оригиналы исторических документов, заявляет, что Москва имела право посвящать киевского митрополита лишь с согласия Вселенского патриарха и право это было предоставлено лишь временно.

Обнаруженная в Тюбингене грамота Петра І митрополиту киевскому Иоасафу, по словам Натальи Синкевич, является свидетельством того, что произошедшее в 1686 году присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату не было одномоментным и безболезненным. "Очевидно, желание киевского духовенства вернуться к Константинополю было. Поэтому в грамоте подчеркивалось, что митрополит Иоасаф Кроковский не будет этого делать", - говорит исследовательница. Она убеждена, что запрет на связи с Константинополем в грамоте 1708 года свидетельствует о том, что Москва и через двадцать лет после присоединения не была уверена в лояльности киевского духовенства.

Развенчание фейка

Примечательно, что анализ оригинала найденной грамоты Петра І позволил разоблачить "исторический фейк" двухсотлетней давности. В 1825 году историк и клирик Евфимий Болховитинов (митрополит Евгений) обнародовал в своем исследовании текст грамоты 1708 года. Болховитинов, русский по происхождению, был назначен Москвой митрополитом Киевским в 1822 году. "Болховитинов вырезал самый интересный с сегодняшней точки зрения момент о том, что Киевский митрополит обязуется не возвращаться больше к Константинополю", - отметила исследовательница. Слова "не отлучаясь под благословение и рассуждение святейших вселенских патриархов" просто исчезли из перевода. По мнению Натальи Синкевич, это свидетельствует о желании избегать каких бы то ни было упоминаний вселенского патриарха и возможности возвращения под его благословение.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Сокровища с детективной биографией Привет от ФБР Картина "Дети в парке" Адриана Ханнемана, пропавшая, скорее всего, в послевоенные годы из американского хранилища в Целле, вернулась в Шверин из США в канун выставки "Kunstraub - Raubkunst". Произошло это стараниями сотрудников специального отдела ФБР, специализирующегося на розыске предметов искусства.

Сокровища с детективной биографией Дюрер: жертва вандализма и воровства "Рыцарь, смерть и дьявол" - одна из самых значительных работ великого немецкого художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer). Вороватый директор Шверинского музея Вальтер Хезе (Walter Heese), уничтожая проставленную на ней печать собственного музея, протер дырку на ценнейшем экспонате (на собаке, бегущей за конем рыцаря).

Сокровища с детективной биографией Старинное оружие: что-то вернулось, что-то пропало Пистолеты из коллекции старинного оружия совершили путешествие в Москву и обратно. Значительная часть исторических предметов во время этой одиссеи была утрачена. Остается лишь гадать, с чьими коллекционерскими интересами могла быть связана пропажа.

Сокровища с детективной биографией "Дегенеративные" цветы: картина, похищенная нацистами Картина Ловиса Коринта (Lovis Corinth) "Осенние цветы" была куплена музеем в 1923 году и удалена из коллекции по требованию нацистов десять лет спустя. На выставке "Kunstraub" полотно, ныне принадлежащее частному фонду, "на гастролях", как и скульптура Эрнста Барлаха (Ernst Barlach).

Сокровища с детективной биографией Подарок для Жозефины Эта картина голландского живописца XVII века Абрахама Хондиуса приглянулась "арт-генералу" Наполеона Доминику Виван Денону. Правда, он изъял ее не для будущего "супермузея" в Париже, а в качестве потенциального подарка для супруги Наполеона, Жозефины.

Сокровища с детективной биографией "Куратор по особо важным делам" Куратор выставки Торстен Кнут (Torsten Knuth) и его коллеги занимаются поиском и возвращением утраченных шедевров из коллекции музеев Шверина. Работы хватит, полагает Кнут, еще на несколько поколений… Автор: Анастасия Буцко

