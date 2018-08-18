"В контакте" с полицией, или Картотека задержаний ширится

Не факт, что "В контакте" поделится с вами данными о ваших собственных репостах и лайках, а вот запрос из полиции вряд ли останется без ответа - порой с печальными последствиями. Взгляд Сергея Елкина.
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