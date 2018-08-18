 ″В контакте″ с полицией, или Картотека задержаний ширится | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

"В контакте" с полицией, или Картотека задержаний ширится

Не факт, что "В контакте" поделится с вами данными о ваших собственных репостах и лайках, а вот запрос из полиции вряд ли останется без ответа - порой с печальными последствиями. Взгляд Сергея Елкина.

Люди из полицейской картотеки, арестованные за репост В контакте или за лайк В контакте - в карикатуре Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды?

    Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

    Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Курс доллара: что американской валюте хорошо, то рублю…

    Доллар США набирает в весе. По оценкам экспертов, он уже скоро может достичь отметки в 70 рублей. А по прогнозу карикатуриста Сергея Елкина - и перевалить за нее.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

    Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Медведев санкций не боится. Разве что чуть-чуть

    Дмитрий Медведев дал понять, что ответ России на объявленные США новые санкции не заставит себя ждать. Карикатурист Сергей Елкин о реакции российского премьера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

    Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Пенсионер приседает с гантелями и говорит: Только бы дожить до пенсии

    Российская политика в карикатурах

    Российским пенсионерам приказано долго жить

    В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр?

    Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту

    Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата

    Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram

    Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка

    Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

    В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин положил кнут на конституцию

    Российская политика в карикатурах

    Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов

    7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему свободы печати в России

    Российская политика в карикатурах

    Свобода печати по-русски

    3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему российский антисанкций в отношении США

    Российская политика в карикатурах

    По кому ударит российский ответ на американские санкции

    Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Иностранные СМИ в России как иноагенты

    Российская политика в карикатурах

    Иностранные СМИ в России как "иноагенты"

    Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:28
Now live
03:28 мин

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста

Контекст

Чем грозит неудачный репост в России, или Неприятности, о которых вы не догадываетесь

Большой резонанс вызвала в России волна преследований за картинки и лайки в интернете. Мало кто заметил: достаточно попасть под подозрение в экстремизме, чтобы столкнуться с крупными неприятностями. (16.08.2018)  

Комментарий: Тысячи осужденных за лайки и репосты - это уже репрессии?

Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский. (07.08.2018)  

Mail.ru предложила амнистию осужденных за лайки и репосты

Компания Mail.ru предложила декриминализировать лайки и репосты в РФ. "Реакция правоохранительных органов часто оказывается немотивированно жестокой", - считают в компании. (06.08.2018)  

Сесть за "лайк" и "репост": что не разрешают делать в Рунете

Для подавления нежелательной дискуссии в интернете, российские власти уголовно преследуют своих граждан, отмечают правозащитники. DW - о самых громких случаях в Рунете. (24.10.2017)  

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста  

Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

Зависимость от соцсетей - болезнь?  

Также по теме

Vkontakte Soziales Netzwerk Russland

Петербуржца обвиняют в экстремизме и могут направить на лечение за анекдот 20.08.2018

В Петербурге начинается судебный процесс над Эдуардом Никитиным, которого обвиняют в экстремизме за шутки в соцсети "В контакте". Его могут направить на принудительное лечение.

Vkontakte Soziales Netzwerk Russland

"В контакте" усилит меры приватности из-за уголовных дел за репосты 13.08.2018

Соцсеть "В контакте" обеспокоена уголовным преследованием своих пользователей. В связи с этим компания объявила о введении новых мер приватности.

Facebooks «Gefällt mir»-Logo

Скандал в Facebook: немецкий аспект проблемы 06.04.2018

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно?

Самые читаемые сегодня

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте  

Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза  

В Германии критикуют призыв Путина участвовать в восстановлении Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно