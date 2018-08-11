 ″В контакте″ раскрыла следствию данные обвиняемой в экстремизме | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2018

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Россия

"В контакте" раскрыла следствию данные обвиняемой в экстремизме

По требованию правоохранительных органов соцсеть предоставила им данные об IP-адресах, с которых заходили на страницу, историю изменения паролей, телефона, имени и фамилии обвиняемой в экстремизме Марии Мотузной.

В контакте

Соцсеть "В контакте" предоставила следственным органам данные обвиняемой в оскорблении чувств верующих и экстремизме жительницы Барнаула Марии Мотузной. Материалы уголовного дела с этой информацией сама Мотузная опубликовала в Twitter в воскресенье, 12 августа.

Из них видно, что администрация соцсети раскрыла ГУ МВД по Алтайскому краю данные об IP-адресах, с которых пользователь заходил на страницу, историю изменения паролей, имени и фамилии пользователя и прикрепленного телефона, а также историю блокировки страницы и обращения в службу поддержки.

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В сообщении "В контакте" указывается, что соцсеть по закону обязана предоставлять правоохранительным органам требуемую информацию, в противном случае ей грозит ответственность, в том числе уголовная. По утверждению пресс-службы компании, корректность оформления каждого запроса тщательно проверяется, и "те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа.

По словам 23-летней Марии Мотузной, картинки, из-за которых она попала на скамью подсудимых, были загружены в 2016 году на уже удаленную страницу "В контакте". Дело против нее было возбуждено по заявлению двух студенток Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко.

Судебный процесс по делу о сохраненных в соцсетях девяти картинках, которые следствие посчитало оскорбляющими чувства верующих и унижающими чернокожих, начался в Барнауле 7 августа. На первом заседании подозреваемая отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия. Мотузной грозит пять лет тюрьмы. Это уже третье в регионе громкое уголовное дело из-за публикаций в соцсетях.

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