 ″В контакте″ говорят о технических причинах непредоставления данных юзерам из России | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2018

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Россия

"В контакте" говорят о технических причинах непредоставления данных юзерам из России

Чтобы дать пользователям из России копию собираемых о них данных, соцсети нужны "технические усовершенствования", заявили DW в пресс-службе "В контакте". Хотя жители ЕС уже получают эти данные.

логотип соцсети Вконтакте

Социальная сеть "В контакте" объясняет техническими причинами непредоставление пользователям из России собираемых о них персональных данных. "Задача требует технических усовершенствований", - заявили в среду, 22 августа, в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.

О каких технических преградах для передачи данных пользователям идет речь, во "В контакте" не уточнили. В то же время пользователи соцсети, находящиеся на территории Европейского Союза, уже сейчас могут запросить файл с копией своих персональных данных, подлежащих обработке.

Контекст

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Это происходит в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR), вступившим в силу в ЕС с 25 мая. Ранее представители "В контакте" рассказали телеканалу "Дождь", что случаи таких запросов от европейцев уже были, и данные были предоставлены.

Россияне тоже получат доступ, но точных сроков нет

"В контакте" не может "назвать точных сроков", но обещает, что жители России "в ближайшее время" тоже смогут получать такую информацию. "Сейчас мы работаем над организацией этого процесса, чтобы пользователи могли максимально оперативно и удобно получить данные", - добавили в пресс-службе соцсети.

Активист Николай Дьячков 19 августа рассказал, что служба поддержки "В контакте" отказалась предоставить ему информацию о его активности в соцсети, чтобы он мог использовать это для защиты от обвинений. Дьячкову предложили доказывать все "своими силами". При этом участились случаи уголовного преследования россиян за посты и лайки в сети "В контакте". Соцсеть подвергается критике за то, что предоставляет персональные данные полиции и спецслужбам, отказываясь передать ту же информацию самим пользователям. 

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    Автор: Елена Барышева


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