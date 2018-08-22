"В контакте" говорят о технических причинах непредоставления данных юзерам из России

Социальная сеть "В контакте" объясняет техническими причинами непредоставление пользователям из России собираемых о них персональных данных. "Задача требует технических усовершенствований", - заявили в среду, 22 августа, в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.

О каких технических преградах для передачи данных пользователям идет речь, во "В контакте" не уточнили. В то же время пользователи соцсети, находящиеся на территории Европейского Союза, уже сейчас могут запросить файл с копией своих персональных данных, подлежащих обработке.

Это происходит в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR), вступившим в силу в ЕС с 25 мая. Ранее представители "В контакте" рассказали телеканалу "Дождь", что случаи таких запросов от европейцев уже были, и данные были предоставлены.

Россияне тоже получат доступ, но точных сроков нет

"В контакте" не может "назвать точных сроков", но обещает, что жители России "в ближайшее время" тоже смогут получать такую информацию. "Сейчас мы работаем над организацией этого процесса, чтобы пользователи могли максимально оперативно и удобно получить данные", - добавили в пресс-службе соцсети.

Активист Николай Дьячков 19 августа рассказал, что служба поддержки "В контакте" отказалась предоставить ему информацию о его активности в соцсети, чтобы он мог использовать это для защиты от обвинений. Дьячкову предложили доказывать все "своими силами". При этом участились случаи уголовного преследования россиян за посты и лайки в сети "В контакте". Соцсеть подвергается критике за то, что предоставляет персональные данные полиции и спецслужбам, отказываясь передать ту же информацию самим пользователям.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

