 В конституции России может появиться запрет однополых браков | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2020

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Россия

В конституции России может появиться запрет однополых браков

Путин заявил, что во время его президентства не допустит появления "родителя 1 и 2" вместо "папы и мамы". Обсуждая поправки в конституцию, он поддержал определение брака как союза мужчины и женщины.

фигурка - символ однополой пары

Президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины. "Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", - заявил Путин в Москве в четверг, 13 февраля, на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ. Эту фразу он адресовал депутату Ольге Баталиной, которая выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. По мнению Путина, неполные семьи можно тоже считать семьями.

Контекст

Как часто страна должна менять основной закон и почему необязательно проводить народное голосование по поправкам - в интервью бывшего главы СПЧ Михаила Федотова. (08.02.2020)

За 15 месяцев с октября 2017 года в ФРГ заключили браки 33 тысячи однополых пар. Еще более 21 тысячи гражданских однополых союзов были переоформлены как браки. (19.08.2019)

Ранее предложение закрепить в преамбуле конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Одновременно президент России высказался против воспитания детей в однополых союзах. "Что касается "родителя номер 1 и родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет "папа" и "мама", - подчеркнул он.

В Германии однополые браки законодательно разрешены с лета 2017 года. С октября 2017-го по декабрь 2018 года каждый 14-й брак, заключенный на территории ФРГ, был оформлен однополыми партнерами. С 2017 года в Германии разрешено усыновление детей в однополых браках.

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Контекст

10 случаев каминг-аута в большом спорте

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