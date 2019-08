В Конгресс США переданы сведения о россиянах, возможно связанных с Трампом

Ряд крупных банков предоставил законодателям в Конгрессе "тысячи страниц документов", касающихся граждан РФ, которые, предположительно, вели дела с президентом США Дональдом Трампом, членами его семьи или принадлежащими ему бизнес-структурами.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования, ведущегося профильными комитетами Конгресса.

Кроме того, по данным издания, ряд фининститутов направил следователям штата Нью-Йорк документы, имеющие отношение к The Trump Organization - головной компании, гендиректором которой до 2017 года являлся Трамп.

В числе банков, фигурирующих в публикации, значатся Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. Имена россиян не разглашаются.

Deutsche Bank отчитался перед генпрокурором

Совместное расследование возможного иностранного влияния на Трампа ведут комитет Палаты представителей по финансовым услугам и комитет нижней палаты по разведке. Судебные запросы были направлены еще в апреле. В ближайшие недели банки могут предоставить дополнительные документы.

Кроме того, известно, что Deutsche Bank AG - основной институт, через который Трамп совершал операции, передал электронную переписку, кредитные соглашения и другие документы, имеющие отношение к The Trump Organization, генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

В начале июня сенаторы-демократы потребовали от Федеральной резервной системы США (ФРС) расследовать деловые связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с немецким банком Deutsche Bank. Трамп имеет долговые обязательства перед этим фининститутом на сумму не менее 130 миллионов долларов (115 миллионов евро).

Адвокаты президента подали предупредительный иск к Deutsche Bank. В иске указано, что требование раскрыть финансовую отчетность является "вторжением в частную сферу и бизнес президента с целью нанести ему политический ущерб".

ФРС США - независимое федеральное агентство, выполняющее функции центрального банка и осуществляющее контроль над коммерческой банковской системой страны.

Смотрите также:

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Россияне и Трамп: фигурантов все больше Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Эмин Агаларов: певец и деловой человек Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Ринат Ахметшин: российский лоббист На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Мария Бутина: заговор против США В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Наталья Весельницкая: адвокат или агент? До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Константин Килимник: "серый кардинал" Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей" В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Иван Тимофеев: неудачливый посредник Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги". Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев