В Конгрессе США расследуют предполагаемые попытки Трампа шантажировать Киев

Три комитета Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 9 сентября, начали расследование относительно предполагаемых попыток президента США Дональда Трампа и его личного юриста Рудольфа Джулиани оказать давление на правительство Украины с целью извлечь выгоду для Трампа в ходе его кампании по переизбранию на президентский пост в 2020 году. Об этом говорится в письме председателей этих комитетов, направленном ими в понедельник, 9 сентября, госсекретарю США Майку Помпео.

9 мая 2019 года в газете The New York Times появилась информация о том, что личный юрист Трампа Джулиани собирается отправиться в Киев, чтобы встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Основными темами его разговора с украинским лидером должны были стать предполагаемое российское вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отношение сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена - Хантера - к украинской нефтегазовой компании Burisma.

При этом отмечалось, что целью подобных переговоров должно было стать извлечение политической выгоды для клиента Джулиани - Дональда Трампа. В частности, по информации The New York Times, Джулиани хотел подорвать доверие общественности к результатам расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей Трампа с Кремлем и навредить репутации Джо Байдена, который, вероятно, станет соперником Трампа от демократической партии на президентских выборах 2020 года.

В свете критики, обрушившейся на Джулиани после публикации в прессе информации о его запланированной поездке, 11 мая он объявил, что отказывается от нее.

Обращение конгрессменов к Генсеку Майку Помпео

Расследование относительно предполагаемых попыток Трампа оказать давление на правительство Украины проводится в Конгрессе комитетом иностранных дел, комитетом по надзору и реформам и специальным комитетом по разведке.

В понедельник, 9 сентября, председатели этих комитетов, члены Демократической партии, обратились с письмом к госсекретарю США Майку Помпео, в котором запросили у него документы, относящиеся к предполагаемым "попыткам президента Трампа и его приближенных лиц оказать незаконное давление на правительство Украины с целью получить поддержку в кампании Трампа по переизбранию президентом США".

Как говорится в письме конгрессменов, согласно открытой информации, "около двух лет назад президент США Трамп и его юрист Джулиани, вероятно, действовали вне рамок закона, пытаясь заставить правительство Украины начать два политически мотивированных расследования, проводимых под видом антикоррупционной деятельности".

Каким образом Трамп мог давить на правительство Украины

Первое из них касалось юридического преследования украинцев, давших ключевые свидетельства в отношении члена избирательного штаба Трампа в 2016 году Пола Манафорта. Целью этого расследования было, по мнению авторов письма, подорвать доверие к выводам расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей Трампа с Кремлем. Другое расследование касалось сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

При этом, по информации председателей комитетов, администрация Трампа грозила отказать Украине в предоставлении уже одобренной Конгрессом финансовой помощи армии страны в размере 250 млн долларов.

"Если президент пытается шантажировать Украину, заставляя ее выбирать между защитой от агрессии России без помощи США и манипуляцией ее системой правосудия в угоду избирательной кампании Трампа, то это представляет собой поразительное злоупотребление властью, услугу Москве и предательство общественного доверия", - говорится в письме конгрессменов, направленном в Белый дом.

Связи сына Джо Байдена с украинской нефтегазовой компанией Burisma

В мае 2014 года в прессе появилась информация о том, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, вошел в совет директоров компании Burisma Holdings. Месяцем ранее Байден-старший совершил официальный дипломатический визит в Украину, в ходе которого призвал украинское правительство снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа.

Комментируя эти сообщения, в офисе тогдашнего вице-президента США подчеркнули, что Хантер Байден является частным гражданином, чьи действия не отражают позицию правительства.

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