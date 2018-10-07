В колонии в Омске произошел массовый бунт

В исправительной колонии (ИК) № 6 по Омской области произошел массовый бунт заключенных. Как сообщили в воскресенье, 7 октября, в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), "личный состав учреждения был поднят по тревоге".

Инцидент произошел поздно вечером 6 октября. О сути произошедшего поступает противоречивая информация. "Есть две версии. Официальная, как всегда, стандартная", - рассказал правозащитник Лев Пономарев.

Версия номер один - официальная

По данным УФСИН, "группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных", после чего "между ними завязалась драка".

Глава пресс-службы регионального управления ФСИН Светлана Плотникова сообщила агентству РБК, что ряд заключенных "хотел свободно передвигаться по учреждению после определенного времени, пользоваться мобильной связью, что запрещено".

Другие осужденные требования сокамерников не поддержали.

Руководство колонии провело переговоры с осужденными. "Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Ввод спецподразделений на территорию колонии также не потребовался", - уверяют в федеральной службе, добавляя, что "зачинщиков беспорядков" изолировали и ситуация "находится под контролем".

Версия номер два - "в колонию введен ОМОН"

Правозащитник Лев Пономарев назвал изданию "МБХ медиа" другие возможные причины произошедшего: "По нашей информации, избили "активистов" (других заключенных - Ред), которые помогали руководству "держать" колонию. (Осужденные - Ред) просто не выдержали давления "активистов", и произошел некий бунт".

Исполнительный директор движения "За права человека" сообщил журналистам, что из колонии "вывезли много заключенных". По словам Пономарева, в пенитенциарное учреждение "введен ОМОН, и уже якобы слышна стрельба".

Вывесили баннер с призывом "Спасите"

Бывший заключенный колонии, который, по его словам, поддерживает связь с несколькими осужденными, рассказал интернет-порталу региональных новостей ngs55.ru, что в конфликте участвуют около 200 человек.

Паблик "Инцидент Омск" "В контакте" опубликовал фото стены колонии с вывешенным заключенными баннером с призывом "Спасите".

Как передает источник "МБХ медиа", 7 октября вся колония в знак протеста объявила голодовку.

"Зэки закрылись в бараках, и говорят, что если их начнут штурмовать, то они все вскроются", - в свою очередь сообщил ngs55.ru со ссылкой на собственный источник в МВД.

Интернет-портал также разместил видео, на котором видно, что у колонии собрались несколько человек. По данным издания, это родственники осужденных. Одна женщина на камеру говорит, что в учреждении "людей избивают", другую сотрудники полиции уводят в автозак.

По информации очевидцев, часть заключенных из колонии вывезли. Их доставили, в частности, в омское отделение полиции № 9 на улице Пушкина, уточняют региональные СМИ. Территория пенитенциарного учреждения оцеплена, полиция перекрыла движение по прилегающей улице.

Возбуждено уголовное дело

Между тем следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Оно заведено по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

В СК сообщают, что группа заключенных "причинила телесные повреждения другим осужденным". Число пострадавших при этом не называется. Утверждается, что всем своевременно оказана медицинская помощь.

На произошедшее уже отреагировали активисты. В Совете по правам человека при президенте РФ уже заявили, что проведут в колонии проверку.

Ранее СМИ обнародовали подробности о пытках в другой омской колонии. В ИК № 7 арестантов якобы "раздевали догола и заставляли танцевать в парах".

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