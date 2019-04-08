 В Киеве рассказали о формате теледебатов кандидатов в президенты Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 12.04.2019

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Украина

В Киеве рассказали о формате теледебатов кандидатов в президенты Украины

Дебаты пройдут 19 апреля в студии общественного телевидения. Ни один из участников не сможет участвовать в них через телемост, сообщил Зураб Аласания.

Глава Национальной общественной телекомпании (НАК) Украины Зураб Аласания

Зураб Аласания

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройдут 19 апреля с 20.00 до 21.00 в студии Национальной общественной телекомпании Украины, сообщил ее глава Зураб Аласания на свой странице в соцсети Facebook в четверг, 11 апреля.

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Если участие примут оба кандидата, то дебаты пройдут в "жестком формате, поминутно прописанном постановлением ЦИК", отметил он. Если в студию придет только один кандидат, то он сможет весь час использовать для своей предвыборной агитации. В случае, если оба кандидата проигнорируют дебаты, на телеканале будет показан документальный фильм об Амстердаме из цикла "Удивительные города мира". Во время демонстрации фильма на экране будет запущена бегущая строка с надписью "Простите, кандидаты в президенты Украины не явились на дебаты", сказал Аласания.

Кандидаты президенты Украины не смогут воспользоваться телемостом

По словам главы телеканала, участие в дебатах включением через телемост исключено, поскольку это не предусмотрено их форматом. После теледебатов начнется программа, в которой эксперты и журналисты будут дискутировать с кандидатами, и туда Зеленский сможет подключиться посредством телемоста, если он так хочет, сказал Аласания.

Центральная избирательная комиссия Украины 9 апреля подтвердила, что официальные теледебаты кандидатов в президенты должны пройти 19 апреля в студии Общественного телевидения. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, дебаты финансируются из государственных средств, и ни ЦИК, ни кандидаты не могут менять норму закона. Ранее  Зеленский предлагал провести дебаты с Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако, как сообщила Слипачук, ни один из штабов кандидатов не обращался в ЦИК с этим предложением ни письменно, ни устно.

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    Автор: Ута Штайнвер


 

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