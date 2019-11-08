В Киеве протестуют против саботажа при расследовании убийств на Майдане

В пятницу, 8 ноября, в Киеве возле офиса президента Украины прошла акция под названием "Делам Майдана - труба?". В ней приняли участия члены семей погибших и пострадавших во время Евромайдана 2013-2014 годов, адвокаты и представители правозащитной организации Центр гражданских свобод. Они требовали предотвратить опасность уничтожения результатов следствия, которое занималось установлением виновных в расстрелах десятков человек на Майдане. 89 уголовных дел, посвященных расследованию тех событий, должны быть переданы из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований (ГБР).

Что будет с делами Евромайдана?

Участники акции у президентского офиса, несколько десятков человек, держали в руках плакаты с призывами не останавливать расследование дел Евромайдана. Они возлагали ответственность за пробуксовку следствия на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, депутатов Верховной рады и руководителей Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

Что будет с делами Евромайдана в случае бездействия властей, пикетчики наглядно продемонстрировали, уничтожив шредером фото с бойцами спецподразделений милиции "Беркут", которые для многих стали главными антигероями тех событий в центре Киева и подозреваются в расстреле участников Евромайдана.

Требования пикетчиков в Киеве

Экс-глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, выступая перед вышедшими к офису президента пикетчиками, подчеркнул, что власти могли бы сохранить кадры, которые ранее расследовали дела о событиях на Майдане, а не создавать риски развала этих дел после их передачи в ГБР.

Сергей Горбатюк

Для этого, отметил он, парламент должен внести изменения в законодательство и сформировать новую команду спецследователей. "20 ноября следствие в прокуратуре прекращает свое существование, и мы подавали соответствующие предложения руководству Верховной рады и генпрокурору. Но вопрос до сих пор не решен", - посетовал Горбатюк.

"Власть нашла способ уничтожения материалов следствия по делам Евромайдана", - так прокомментировал передачу пяти тысяч томов с результатами следствия Виталий Тытыч, адвокат семей "Небесной сотни" (участников протестов в центре Киева, убитых зимой 2014 года. - Ред.). В своем выступлении перед правозащитниками, родственниками погибших на Майдане и общественными активистами Тытыч напомнил, что Национальная полиция и СБУ ранее упорно сопротивлялись установлению виновных в расстрелах людей в центре Киева, а теперь власти нашли способ вообще похоронить расследование этих дел.

Саботаж следствия может привести к его прекращению

В отличие от Генпрокуратуры, в ГБР еще нет отдельного подразделения по расследованию дел Евромайдана. При этом сотрудники ГБР одновременно ведут до 100 уголовных производств каждый, сообщила организатор акций протеста, председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Она убеждена, что "некуда и некому "передавать пять тысяч томов уже собранных материалов, а уже скоро - "не будет и что передавать". "Теперь нам грозит полный развал расследований по Майдану. Нужны быстрые и скоординированные действия органов власти, чтобы исправить эту ситуацию. Ответственным за такую координацию является президент", - добавила Матвийчук.

Дела Евромайдана - это 89 уголовных дел, открытых по фактам убийства зимой 2014 года в центре Киева 91 человека - 78 демонстрантов и 13 сотрудников правоохранительных органов. Адвокат потерпевших по делам Евромайдана из "Адвокатской совещательной группы" Елена Сторожук сообщила, что суды уже начали освобождать подозреваемых из-под стражи, при этом многие из них продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

"Содержание под стражей - это мера, избираемая решением суда максимум на 2 месяца. Далее этот срок должен быть продлен. Если следствие остановят, у нас не будет полномочий обращаться с ходатайствами о продлении меры пресечения. Тогда защитники подозреваемых смогут обращаться с ходатайствами об их немедленном освобождении", - пояснила Сторожук.

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