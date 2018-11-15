 В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова | Новости из Германии об Украине | DW | 15.03.2019

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Украина

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова

Однажды посольство России будет гордиться соседством со сквером имени Бориса Немцова, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Решение увековечить память российского политика принял Киевский городской совет.

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Киеве

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Киеве

В Киеве в пятницу, 15 марта, официально открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова. На церемонию пришли председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, дочь Бориса Немцова Жанна, мэр Киева Виталий Кличко, а также украинские депутаты - друзья политика, передает корреспондент DW.

Цветы на мемориальной плите

Однажды "посольство РФ будет гордиться" тем, что именно рядом с ним находится сквер имени Немцова, заявил Кличко. Городской совет украинской столицы принял решение назвать сквер около российского диппредставительства в Киеве именем убитого политика в ноябре 2018 года.

Заказчики преступления не найдены

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, однако заказчики убийства не найдены до сих пор.

Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе. По информации корреспондента DW, собраны все необходимые документы для открытия сквера в канадском Торонто.

Контекст

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика. (24.02.2019)

Кроме того, аналогичные инициативы запущены в Лондоне и Варшаве. Мемориальные доски в память о Борисе Немцове установлены на домах в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Многотысячный марш в Москве: дань памяти Борису Немцову и сигнал власти. DW Новости

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