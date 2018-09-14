 В Киеве напали на судью, рассматривающего дело о Майдане | Новости из Германии об Украине | DW | 15.09.2018

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Украина

В Киеве напали на судью, рассматривающего дело о Майдане

Сергей Дячук, под председательством которого слушаются дела об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года, госпитализирован. Полиция сообщила о задержании напавшего на судью.

Киев

Киев

В Украине совершено нападение на судью Сергея Дячука, председателя коллегии судей и присяжных по делу о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года. Как сообщает Совет судей Украины в пятницу, 14 сентября, неизвестный напал на судью Святошинского районного суда города Киева вечером у его дома. В результате Дячук был госпитализирован.

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Информация о нападении внесена в единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия либо другого предмета. В сообщении Совета судей утверждалось, что задержать злоумышленника не удалось.

Полиция сообщила о задержании нападавшего

Национальная полиция Украины утром 15 сентября сообщила о задержании "человека, который нанес телесные повреждения судье районного суда", имя которого не называется. Согласно информации, полученной следственно-оперативной группой Святошинского управления полиции, на неназванного судью напал человек, "которого он знал в лицо", киевлянин 1964 года рождения, работающий охранником автостоянки. 

Охранник, как сообщает полиция, развел костер и сжигал мусор около парковки, в связи с чем судья сделал ему замечание. В ответ тот "схватил металлическую палку и начал наносить удары по рукам и голове" судьи, после чего скрылся с места преступления, но впоследствии был задержан.

Под председательством Дячука проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года, в котором фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых - пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут", которых обвиняют в массовом убийстве протестующих и совершении террористического акта.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Ссылки в интернете

Полиция Украины о задержании напавшего на судью в Киеве

Совет судей Украины о нападении на судью Сергея Дячука

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