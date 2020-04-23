 В Киеве вскрыта масштабная схема продажи детей за границу | Новости из Германии об Украине | DW | 25.04.2020

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Украина

В Киеве вскрыта масштабная схема продажи детей за границу

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, новорожденных из Украины продавали в Китай. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Ручка новорожденного (фото из архива)

В Киеве вскрыли масштабную схему переправки новорожденных детей за границу за денежное вознаграждение. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. За ее нарушение грозят от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных частных медицинских клиник, а также группа лиц, которая находила в Украине женщин для оформления "фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства". Имена подозреваемых и номер больницы не уточняются. 

Проведены 11 обысков

Размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, в каждом из случаев составлял около 50 тысяч долларов.

Сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. 

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Сколько именно детей было передано в КНР, не уточняется. На причастность к покупке детей проверяются минимум 140 граждан КНР.

Украина - одна из немногих стран мира, где разрешено суррогатное материнство. DW ранее рассказывала, как этой процедурой зачастую прикрываются, продавая иностранцам чужих детей.

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    Много или мало?

    Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Не по трафарету

    На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Доверяй, но проверяй

    Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.

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  • Надпись Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей

    Где играют дети в Германии?

    Детям до 14-ти лет

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Правила игры

    Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

  • Горка

    Где играют дети в Германии?

    Лучший инспектор - родитель

    Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Испытание для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз!

    Автор: Марина Борисова


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