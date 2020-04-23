В Киеве вскрыта масштабная схема продажи детей за границу

В Киеве вскрыли масштабную схему переправки новорожденных детей за границу за денежное вознаграждение. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. За ее нарушение грозят от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных частных медицинских клиник, а также группа лиц, которая находила в Украине женщин для оформления "фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства". Имена подозреваемых и номер больницы не уточняются.

Проведены 11 обысков

Размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, в каждом из случаев составлял около 50 тысяч долларов.

Сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Сколько именно детей было передано в КНР, не уточняется. На причастность к покупке детей проверяются минимум 140 граждан КНР.

Украина - одна из немногих стран мира, где разрешено суррогатное материнство. DW ранее рассказывала, как этой процедурой зачастую прикрываются, продавая иностранцам чужих детей.

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