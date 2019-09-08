В Канаде ураган "Дориан" оставил без света свыше 450 тысяч домов

Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, повалил многочисленные линии электропередачи и оставил без света свыше 450 тысяч строений в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда. Об этом пишет газета The New York Times.

Несмотря на то, что после того как "Дориан" достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма, скорость порывов ветра местами составляла 90 миль в час (около 145 километров в час), а вызванные им волны достигали отметки в 65 футов (почти 20 метров).

На Багамских островах разгул стихии привел к гибели 43 человек. В пострадавшие провинции были переброшены порядка 700 военнослужащих. Они задействованы в спасательных операциях и устранении последствий стихийного бедствия.

Катастрофические разрушения

В воскресенье, 1 сентября, ураган "Дориан", который на тот момент усилился до максимальной пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

В среду, 4 сентября, "Дориан" опасно близко подошел к побережью американского штата Флорида. На регион обрушились штормовые ветры и проливные дожди. Однако, вопреки прогнозам, ураган так и не достиг суши на территории США.

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