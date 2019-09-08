 В Канаде ураган ″Дориан″ оставил без света свыше 450 тысяч домов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Канаде ураган "Дориан" оставил без света свыше 450 тысяч домов

Скорость порывов ветра в результате прохождения "Дориана" местами составляла 145 км/ч, а вызванные им волны достигали отметки в 20 метров.

Побережье Галифакса в канадской провинции Новая Шотландия

Побережье Галифакса в канадской провинции Новая Шотландия

Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, повалил многочисленные линии электропередачи и оставил без света свыше 450 тысяч строений в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда. Об этом пишет газета The New York Times.

Несмотря на то, что после того как "Дориан" достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма, скорость порывов ветра местами составляла 90 миль в  час (около 145 километров в час), а вызванные им волны достигали отметки в 65 футов (почти 20 метров).

На Багамских островах разгул стихии привел к гибели 43 человек. В пострадавшие провинции были переброшены порядка 700 военнослужащих. Они задействованы в спасательных операциях и устранении последствий стихийного бедствия.

Контекст

23 марта - Всемирный день метеорологии. Ливни, страшная жара, снежная буря, шторм на море, ураган - явления исключительно неприятные. Но могут ли они изменить ход истории? (23.03.2019)

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления. (23.03.2018)

Катастрофические разрушения

В воскресенье, 1 сентября, ураган "Дориан", который на тот момент усилился до максимальной пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

В среду, 4 сентября, "Дориан" опасно близко подошел к побережью американского штата Флорида. На регион обрушились штормовые ветры и проливные дожди. Однако, вопреки прогнозам, ураган так и не достиг суши на территории США.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 00:52

Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма"

Контекст

Тайфуны, ураганы и торнадо

Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

Ссылки в интернете

The NYT

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма"  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Опасный ветер: в США грузовик рухнул на полицейский автомобиль  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Обмен пленными дорого обошелся Украине  

Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России  

Памятник князю Гедимину: ВКЛ становится брендом в Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно