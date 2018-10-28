В Калифорнии при стрельбе в синагоге убита женщина

Одна женщина убита и еще три человека ранены после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге населенного пункта Поувэй в американском штате Калифорния. Полицейским удалось задержать подозреваемого, сообщают в воскресенье, 28 апреля, городские власти.

Как уточнил шериф местной полиции на встрече с журналистами, преступник вошел в синагогу перед тем, как там должно было начаться праздничное богослужение, отмечающее Песах. Мужчина начал стрелять из полуавтоматической винтовки AR-15, ранив четверых, в том числе попав в руку раввину. Его жизнь, а также двоих других раненых - девушки-подростка и взрослого мужчины, - сейчас вне опасности. От последствий ранения в больнице скончалась пожилая женщина.

Во время нападения поблизости оказался сотрудник полиции, не несший службу, он выстрелил в преступника, когда тот обратился в бегство, попав при этом в его машину. Позже полиции удалось задержать подозреваемого, 19-летнего жителя Сан-Диего. Сейчас следователи изучают записи, предположительно оставленные им в соцсетях.

"Преступлением, совершенным из ненависти" назвал произошедшее президент США Дональд Трамп. Она выразил свое "глубокое сопереживание" всем пострадавшим и пообещал повести тщательное расследование.

Всего шесть месяцев назад, 27 октября 2018 года, 46-летний мужчина открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате 11 человек были убиты и еще шестеро ранены. Он был вооружен автоматом и тремя пистолетами. Позже в Минюсте США заявили, что выдвинутые против подозреваемого обвинения могут привести к наказанию вплоть до смертной казни.

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