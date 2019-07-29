 В Калифорнии была открыта стрельба на фестивале Gilroy Garlic | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Калифорнии была открыта стрельба на фестивале Gilroy Garlic

Американские СМИ сообщают об 11 пострадавших в результате стрельбы на фестивале Gilroy Garlic в Калифорнии. Как минимум один раненый находится в реанимации.

Мужчина снимает со стены автоматическую винтовку (фото из архива)

Мужчина снимает со стены автоматическую винтовку (фото из архива)

Неизвестный мужчина вечером в воскресенье, 28 июля, открыл огонь на ежегодном фестивале еды Gilroy Garlic в городе Сан-Хосе на западе Калифорнии. Как сообщают американские телеканалы BNO News и NBC, инцидент произошел в третий, заключительный день праздника.

Контекст

Мужчина, открывший огонь у одного из избирательных участков в пригороде Лос-Анджелеса, найден мертвым в собственном доме. Мотивы преступления пока неизвестны, однако полиция не связывает его с выборами. (09.11.2016)

Женщина, вооруженная пистолетом, открыла огонь в штаб-квартире YouTube. Ранив четырех человек, она покончила с собой. (04.04.2018)

Предположительно, стрельбу начал молодой человек в возрасте 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News , что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления.

На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики. Очевидцы сообщают о том, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.

Точное количество пострадавших в настоящий момент неизвестно. По информации телеканала NBC Bay Area, врачам скорой помощи было дано указание подготовиться к приему 11 пострадавших. Как минимум один раненый был доставлен в реанимацию. Также пока нет информации о личности, мотивах и судьбе стрелка.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сотрудник полиции укрылась за патрульным автомобилем

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Преступник открыл огонь по зрителям

    Преступник расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Стрелявший действовал в одиночку и, по версии следствия, был местным жителем. По словам шерифа, он покончил с собой до прибытия полиции. У преступника было с собой более десяти единиц оружия.

  • Люди в панике бегут по центральному бульвару Лас-Вегаса

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Люди в панике разбегались

    Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

  • Сотрудники правоохранительных органов укрылись за полицейским автомобилем возле Mandalay Bay

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Десятки полицейских прибыли по вызову

    К казино Mandalay Bay были стянуты десятки полицейских. Ведется розыск женщины, предположительно находившейся в момент атаки рядом с подозреваемым. На время спецоперации правоохранительные органы попросили не размещать кадры с места происшествия в интернете.

  • Вооруженные полицейские в укрытии, неподалеку от места стрельбы

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Перекрыт ряд районов Лас-Вегаса

    Полицейские перекрыли доступ к отдельным участкам центрального бульвара Лас-Вегаса. Ряд рейсов из международного аэропорта Мак-Карран перенаправлен в другие города.

  • Зрители спешно покидают место концерта

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Раненых - более четырехсот

    Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:01

Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов

Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель.  

Ссылки в интернете

Сообщение телеканала NBC Bay Area о стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic в Калифорнии

Сообщение телеканала NBC Bay Area о стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic в Калифорнии

Сообщение телеканала BNO News ос трельбе на фестивале еды Gilroy Garlic в Калифорнии

Сообщение телеканала BNO News ос трельбе на фестивале еды Gilroy Garlic в Калифорнии

Видеозапись с места провидения фестиваля еды Gilroy Garlic в тот момент, когда там была открыта стрельба

Видеозапись с места провидения фестиваля еды Gilroy Garlic в тот момент, когда там была открыта стрельба

Аудио- и видеофайлы по теме

Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов  

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса  

Стрельба в штаб-квартире YouTube  

Реклама

Самые читаемые

Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)  

У больницы, где находится Навальный, задержали его сторонников и журналистов  

Врачи не исключают отравления Навального химическим веществом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно