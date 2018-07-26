В Калининграде расследуют избиение заключенного сотрудником колонии

Следственные органы Калининграда расследуют уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №9, которого подозревают в избиении заключенного. Об этом в четверг, 26 июля, сообщила правозащитная организация "Зона права".

Следствие полагает, что 30 января замначальника отдела безопасности исправительного учреждения Даврон Хакимов, "действуя умышленно", вместе с неустановленными сотрудниками колонии учреждения, нанес заключенному множественные удары руками и ногами. В результате у потерпевшего был зафиксирован перелом 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости).

Майор внутренней службы Хакимов подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на региональную общественную наблюдательную комиссию по соблюдению прав заключенных, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим из прокуратуры Калининградской области, еще четыре месяца назад, 26 марта.

В ходе следствия предполагается установить других участников избиения.

В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток к заключенным. В частности, широкий резонанс получила публикация "Новой газетой" запись с переносного видеорегистратора, на котором видно, как сотрудники ярославской колонии избивают заключенного.

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