В Калининграде приостановили производство BMW

Производство автомобилей немецкого автоконцерна BMW в российском Калининграде будет приостановлено с середины июня из-за нехватки компонентов. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил генеральный директор завода "Автотор" Руслан Садыков. "С учетом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт", - заявил он в интервью агентству ТАСС.

По словам Садыкова, возобновить работу конвейера на заводе планируют в начале июля. "Это не сиюминутное решение. Такой вариант развития событий был предусмотрен, были разработаны соответствующие меры, направленные на минимизацию негативных последствий сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

В тот же день генеральный директор "BMW Group Россия" Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) заявил, что верит в быстрое восстановление российского рынка после экономического обвала, связанного с пандемией коронавируса и падением цен на нефть. "Сейчас мы наблюдали падение рынка в апреле на 70 процентов. Это крайне высокий отрицательный показатель. Однако в мае мы увидели, что рынок восстанавливается, поскольку падение составило уже 50 процентов. В июне мы ожидаем, что падение продаж составит порядка 20 процентов", - отметил он.

С 1999 года модели BMW собирают в Калининградской области на заводе "Автотор". Речь идет о крупноузловой сборке. По состоянию на середину 2019 года общий объем производства с момента его запуска составил более 215 тысяч автомобилей - это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы.

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