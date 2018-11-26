В Калининграде осквернили памятник Канту и его могилу

В Калининграде неизвестные облили краской памятник немецкому философу Иммануилу Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета (БФУ). В пресс-службе вуза "Интерфаксу" сообщили, что факт вандализма был обнаружен утром во вторник, 27 ноября.

Мемориальная плита на здании, которое находится на месте дома, где жил Кант

"Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают специалисты, которые определят состав краски, и выдадут рекомендации, как лучше очистить памятник.

Вокруг памятника были разбросаны листовки с призывом к студентам срывать таблички, носящие "имя врага". В пресс-службе университета, однако, отметили, что авторы этих листовок явно ошиблись в своем обращении к студентам. "Это явный бред, так как нынешнее поколение учащихся БФУ по-настоящему гордится именем своего университета", - пояснил собеседник агентства.

Позднее стало известно, что неизвестные облили краской и могилу немецкого философа у Кафедрального собора. Об этом на свой страничке в Facebook сообщила директор собора Вера Таривердиева.

Измазана краской также мемориальная плита на здании, которое стоит на доме, где жил Кант.

Имя Иммануила Канта участвует в конкурсе на присвоение названия калининградскому аэропорту Храброво. Оно долго лидировало, но в настоящее время уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Некоторые депутаты Госдумы считают, что имя философа не должно участвовать в конкурсе под названием "Великие имена России", поскольку Кант жил в XVIII веке в Пруссии.

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