 В Казахстане из-за протестной акции блокированы СМИ и соцсети | Казахстан | DW | 09.05.2019

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Казахстан

В Казахстане из-за протестной акции блокированы СМИ и соцсети

Блокировки, возможно, связаны с намерением запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" провести протестные акции в ряде городов. Активисты все же вышли на улицы.

Блокировка Facebook

С утра четверга, 9 мая, на территории Казахстана оказались недоступны сайты некоторых местных СМИ, а также сетевых изданий. Об этом сообщает информационное агентство "Фергана", которого, как и "Радио Азаттык" (казахская редакция "Радио Свобода". - Ред.), коснулись ограничения. Не открывается и сайт Казахстанского бюро по правам человека.

Контекст

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Парламентской делегации Казахстана в ПА ОБСЕ пришлось выслушать критику за давление, оказываемое властями страны на независимые СМИ. Подробности заседания в Вене - в материале DW. (22.02.2013)

Кроме того в Казахстане оказался блокирован доступ к некоторым соцсетям и мессенджерам -  Telegram, Facebook, Youtube, Instagram. Как полагают журналисты "Ферганы", подобные действия властей связаны с тем, что запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана", объявило о намерении провести 9 мая митинги и шествия в Алма-Ате, Нур-Султане и ряде других городов. Эти акции должны были пройти одновременно  с поддерживаемым властями маршем "Бессмертного полка".

Днем ранее правоохранители предупредили, что сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы, а все участники возможных несанкционированных акций будут привлечены к ответственности.

По данным "Интерфакса", активисты все же вышли на улицы В Алма-Ате и Нур-Султане были задержаны несколько человек.

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