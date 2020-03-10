В Испании туристы протестуют против мер по борьбе с коронавирусом

Столкновения начались на различных курортах восточного побережья Испании в воскресенье, 15 марта, когда полиция, выполняя постановление правительства, попыталась закрыть бары, кафе и рестораны. Эпицентром оказался известный курортный город Бенидорм. В полицейских во многих заведениях города летела посуда и бутылки. Как сообщает местная пресса, в нескольких местах полиция применила дубинки против особо буйных отдыхающих. Многие иностранцы при этом были в состоянии алкогольного опьянения. Есть пострадавшие. Их число, а также есть ли среди них россияне, не уточняется.

К полудню полиции удалось закрыть большинство предприятий общественного питания города, однако, многие другие, несмотря на запрет, продолжают обслуживать туристов. Не удалось стражам порядка выполнить и еще одно распоряжение властей - блокировать доступ к пляжам и другим местам массового скопления людей.

Непростая ситуация

Как сообщил DW по телефону житель Бенидорма, пожелавший, чтобы его имя не называлось, там сложилась "непростая ситуация". К тысячам туристов, которые круглый год отдыхают в городе, прибавились сотни англичан и ирландцев, традиционно приезжающих сюда в середине марта, чтобы отметить День святого Патрика. Многие туристы останавливаются не в гостиницах, где ресторанам разрешено работать, а на частных квартирах и пользуются городскими заведениями. Готовить самостоятельно и питаться по месту жительства им тоже сейчас будет не просто, учитывая, что в последние дни из магазинов исчезли основные продукты питания - в связи с эпидемией испанцы запасались едой впрок.

Даже покинуть курорты побережья пока не так легко - многие авиакомпании или совсем приостановили или ограничили полеты в Испанию. Эта страна находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (7753 человека) и скончавшихся (291 человек). Испанские власти ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней. Помимо уже перечисленных запретов, они закрыли все учебные заведения, суды, музеи, театры, дискотеки, стадионы. Жителям предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях.

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