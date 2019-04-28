 В Испании проходят региональные и коммунальные выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

В Испании проходят региональные и коммунальные выборы

Голосование станет "лакмусовой бумажкой" для уровня поддержки Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на парламентских выборах месяц назад.

На парламентских выборах в Испании 28 апреля 2019 года

На парламентских выборах в Испании 28 апреля 2019 года

В Испании в воскресенье, 26 мая, параллельно с выборами в Европарламент проходят выборы в местные органы власти, а также в региональные парламенты 13 из 17 областей.

Контекст

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Как отмечают наблюдатели, это голосование станет "лакмусовой бумажкой" для уровня поддержки Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), генсек которой Педро Санчес в настоящее занимает должность премьер-министра и ведет переговоры об образовании нового правительства. По данным опросов, социалисты лидируют в большинстве регионов страны, где проходит голосование.

На досрочных выборах в парламент Испании в конце апреля правившая ранее ИСРП набрала больше всего голосов, но несмотря на это она не получила большинство мандатов в парламенте. В качестве союзников социалистов могут выступить левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").

Испанские социалисты в парламенте ЕС

Что касается выборов Европарламент в Испании, то на них опросы также прочат победу социалистам. При этом Испания может стать единственной крупной страной Евросоюза, где социал-демократы получат большинство мест в парламенте ЕС. Между тем 23 мая в Нидерландах, по данным экзитполов, социал-демократы неожиданно также получили большую поддержку.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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