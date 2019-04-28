 В Испании проходят выборы в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2019

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Европа

В Испании проходят выборы в парламент

Нынешние выборы в Испании стали четвертыми за четыре года. Получить асолютное большинство не удастся не одной из партий.

Выборы в Мадриде (фото из архива)

Выборы в Мадриде (фото из архива)

В Испании в воскресенье, 10 ноября, в четвертый раз за последние четыре года проходят парламентские выборы. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, представляющий Социалистическую рабочую партию, призвал к проведению новых выборов после того, как народное волеизъявление, состоявшееся в апреле 2019 года, не помогло сгладить противоречия между конкурирующими партиями.

Контекст

Накануне внеочередных парламентских выборов в Испании DW разбиралась в шансах ведущих партий, а также в том, поможет ли голосование стабилизировать политическую ситуацию в стране. (09.11.2019)

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Капиталовложения из России на сотни миллионов евро, направляемые в Испанию, в последнее время, стали новой тенденцией. DW о новом тренде российского экономического присутствия в Испании. (05.07.2019)

Опросы не обещают политическую стабильность в стране. Хотя социалисты, вероятнее всего, вновь победят на выборах, на абсолютное большинство в 350-местном парламенте ни одна партия рассчитывать не может. Большая коалиция с Народной партией, по мнению Санчеса, исключена. Всего в выборах участвуют пять партий.

Силы государственной безопасности будут обеспечивать проведение выборов в Каталонии. Беспокойство властей вызывают сторонники независимости региона, которые могут помешать голосованию. В Каталонии все чаще проходят столкновения сепаратистов и полиции. Эксперты считают, что это идет на пользу правым партиям, особенно ультраправой национально-консервативной "Вокс". Социалисты с начала беспорядков в регионе все больше теряют поддержку населения.

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    Конституция Испании - достижение демократии

    Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

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    При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

  • Королевский дворец в Мадриде

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    Монархия - гарант демократических преобразований

    После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

  • Танк - памятник в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Танки против демократии

    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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