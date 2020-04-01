В Испании осудили на четыре года бывшего гражданина России

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) под председательством судьи Марии Риеры вынесла в среду, 1 апреля, приговор по делу бывшего гражданина России бизнесмена Тариэла Ониани, известному также как вор в законе по кличке Таро. Он признан виновным в "членстве в преступной группировке, созданной с целью отмывания в Испании капиталов". За это правонарушение осужденный проведет ближайшие 4 года в тюрьме, а также заплатит 36 000 евро штрафа.

Дело длиной в 15 лет

Как явствует из приговора, копию которого получила DW, Ониани, 1952 года рождения, который именуется вором в законе и лидером Кутаисской ОПГ, обосновался в Барселоне еще в 90-ые годы. Здесь, по данным суда, он "занимался - с группой подчиненных ему подельников - отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

В 2005 году испанская полиция провела в ряде городов страны операцию под кодовым названием "Оса" и арестовала три десятка граждан России и Грузии. Однако Ониани удалось избежать ареста - за несколько часов до операции он покинул свой барселонский особняк стоимостью в 4 млн евро и скрылся за пределами Испании. В руки полиции попала лишь его 12-летняя дочь, которая была передана на попечение испанской социальной службы.

Суд в Испании

По данным газеты "Коммерсантъ", в 1980-е годы Ониани считался самым авторитетным вором в законе в Москве, куда и вернулся после отъезда из Испании. В 2006 году он получил российское гражданство. В 2009 году Ониани был арестован по обвинению в похищении бизнесмена и приговорен к 10 годам лишения свободы. В апреле 2019 года освобождён из колонии в Оренбургской области.

Национальная судебная палата Испании последовательно добивалась выдачи Ониани. Это стало возможно после того, как в 2010 году он был лишен российского гражданства. В 2011 году отбывающий наказание вор в законе был временно передан испанцам для допроса. Окончательно он был депортирован в Испанию в октябре 2019 года. На судебном процессе, проходившем в Мадриде, Ониани категорически отрицал свою принадлежность к преступному миру.

Нет худа без добра

Как пояснил DW мадридский адвокат Анхель Ибаньес, небольшой срок, к которому приговорен Ониани, объясняется тем, что его судили лишь за принадлежность к преступной группировке. Обвинение в отмывании с него было снято за сроком давностью - по требованию российской стороны, выдвинутому перед депортацией.

Вместе с тем адвокат полагает, что Ониани, побывавший в местах заключения 8 раз, может извлечь из нынешнего приговора выгоду. Дело в том, что по испанскому закону, он, будучи лицом без гражданства, сможет после отбывания срока, требовать права обосноваться в Испании, тем более что располагает здесь жильем.

Смотрите также:

Почему в Испании сохранилось много советского оружия От винтовок до истребителей Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия На службе Франко Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Курносые" самолеты и пилоты Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия И "муха", и "крыса" Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Броня крепка, и танки наши быстры" Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Сколько стоит угнать танк СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Республиканцы любили бронемашины Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Сорокопятка" Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Максим" с инструктором В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Сковородки" Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне" Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Наган и другие Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро. Автор: Виктор Черецкий, Мадрид

