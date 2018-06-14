 В Испании остановили матч из-за оскорбления фанатами украинца | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2019

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Европа

В Испании остановили матч из-за оскорбления фанатами украинца

Фанаты клуба "Райо Вальекане" обзывали Романа Зозулю нацистом, футболисты "Альбасете" поддержали своего нападающего и отказались выходить на поле.

Футболист Роман Зозуля

Роман Зозуля

В Испании остановили футбольный матч из-за оскорбления украинского игрока Романа Зозули. Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. Фанаты команды "Райо Вальекане" обзывали Зозулю, который играет за клуб "Альбасете", нацистом.

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Во время первого тайма судья остановил матч из-за оскорблений, в итоге тайм был доигран. Однако после перерыва футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле. Они также отказывались покидать раздевалку, пока все фанаты не уйдут со стадиона из-за опасений за безопасность своего нападающего.

Клуб выразил поддержку футболисту

По данным вице-президента "Альбасете" Виктора Варелы, Зозуля "плакал в перерыве" и очень пострадал из-за этого инцидента. Клуб выразил полную поддержку своему футболисту.

В 2017 году Зозуля подписал контракт с "Райо Вальекане", однако фанаты восприняли новость крайне негативно из-за его якобы нацистских взглядов, трансфер в итоге был отменен. Такой вывод фанаты сделали из-за поддержки Зозулей украинской армии в конфликте на востоке Украины, в соцсетях появлялись фотографии футболиста с автоматом.

Сам Роман Зозуля отверг эти обвинения. Он отметил, что не имеет связей с военизированными группировками и нацистскими организациям, а занимается волонтерством для украинской армии. Отмечается, что район Мадрида Вальекане, где базируется одноименный клуб, известен своими левыми взглядами.

В апреле глава ультралевой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас в интервью назвал Зозулю неонацистом, в ответ на что нападающий выступил с официальным заявлением о намерении подать в суд на политика.

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