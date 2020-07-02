В Испании новые вспышки COVID-19. С чем это связано?

Прошло две недели после отмены в Испании чрезвычайного положения, введенного в марте и предусматривавшего жесткие карантинные меры. С 21 июня испанцы могут свободно передвигаться по стране, а ее внешние границы открыты для граждан государств-членов Евросоюза. Отмена карантина стала возможна благодаря сокращению до минимума числа заболевших COVID-19. Однако местные санитарные службы тогда же предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во избежание новой вспышки пандемии.

Как выясняется после 14 дней, именно столько длится инкубационный период коронавируса, к этим советам прислушались далеко не все испанцы. Как утверждают СМИ, недостаточную бдительность проявили и власти. В итоге, за указанный период, по данным Минздрава, в стране были зафиксированы 56 новых очагов COVID-19 и вирусом были инфицированы 1249 человек.

Расслабление после "заточения"

После трех месяцев карантина, в течение которого был регламентирован даже выход из дома, испанцы вернулись к привычному образу жизни, рассказала DW сотрудница Мадридского центра социологических исследований (МЦСИ) Клара Торрес Крус. По ее выражению, многие стали "наверстывать упущенное", то есть больше гулять, посещать магазины, кинотеатры и бары. При этом далеко не все помнят о необходимости носить в общественных местах защитную маску, перчатки, протирать руки спиртовым гелем, соблюдать социальную дистанцию.

После снятия ограничений испанцы возвращаются к нормальной жизни

Практически ежедневно, отметила далее социолог, сообщается о вечеринках и дискотеках, устраиваемых невзирая на запрет, о массовых тусовках городской молодежи в пригородах на пустырях с непременным распитием спиртного. Кроме того, многие уже отправились к морю и ведут себя так, как будто ничего не произошло: ни масок, ни социальной дистанции на пляжах. По опросам, проведенным МЦСИ, примерно половина испанцев считают, что пандемия им больше не грозит. Так что, "новой вспышке заболеваемости мы отчасти обязаны собственной безответственности", резюмировала Торрес Крус.

Европейские туристы не виноваты

Перед открытием границ для туристов из стран ЕС в Испании велись споры, насколько безопасна эта мера. Но за минувшие недели, как пояснили DW в испанском Минздраве, среди этого контингента не было выявлено ни одного заболевшего COVID-19. Впрочем, туристы пока явно не спешат в Испанию. По данным Exceltur, ассоциации ведущих турфирм страны, в июне ехали сюда в основном граждане ЕС, имеющие недвижимость на испанском побережье.

Пустые улицы в одном из курортных городов Испании

Гостиницы, к примеру, Балеарских островов, констатирует Exceltur, пока принимают разве что испанцев. Немного иностранцев в отелях Пальмы, а в поселке Магалуф, который каждое лето посещают десятки тысяч гостей, вообще нет ни души. Нет иностранцев и на пляжах Бенидорма, крупнейшего курорта восточного побережья. А на канарский остров Фуэртевентура первый самолет зарубежной авиакомпании приземлился лишь 28 июня - он доставил 100 пассажиров из Дюссельдорфа.

География новых очагов пандемии

Тем временем, по данным Фернандо Гарсия Берисо, сотрудника координационного центра Минздрава по борьбе с эпидемиями, "особую обеспокоенность" вызывают очаги коронавируса в провинции Арагон, в Каталонии и Малаге, где уже сотни заболевших. В Арагоне даже пришлось вновь объявить чрезвычайное положение в четырех сельских районах. Выяснилось, что вирус был занесен туда, как и в Каталонию, сезонными рабочими-иностранцами, приехавшими на сбор фруктов.

Что касается Малаги, то, как рассказал DW Гарсия Берисо, эпицентром распространения вируса там стала местная штаб-квартира Красного Креста, которая оказывает помощь вновь прибывшим иммигрантам. Около полусотни заболевших в провинции Мурсия - сюда COVID-19 привезли авиапассажиры из Боливии. Аналогичная причина вызвала рост заболевания и на острове Менорка. А в Уэльве вирус был выявлен среди моряков, побывавших в Анголе. В Валенсии заболели рабочие птицефабрики, источник их заражения выясняется. Небольшие очаги заболевания есть и в других регионах Испании.

Пресса винит власти

Газеты El Mundo, АВС и OKdiario полагают, что доля вины за возникновение новых очагов пандемии лежит и на испанских властях. В частности, как пишут упомянутые издания, в стране нет должного контроля за пребывающими нелегалами. В летнее время, как обычно, сотни африканцев отправляются на лодках к берегам Испании. И если раньше эти лица задерживались и находились в специализированных центрах с последующей высылкой на родину, то в нынешнем году из-за пандемии все центры пока закрыты, и вновь прибывшие мигранты, даже если их удается задержать, тут же отпускаются.

Недостаточен, по мнению прессы, и контроль в испанских аэропортах. Там у прибывающих лишь измеряют температуру, в то время как в других странах более строгое отношение. От авиапассажиров требуют результаты теста на COVID-19, сделанного перед полетом, подписку об отсутствии симптомов заболевания, отправляют на карантин и так далее.

Со своей стороны, министр-спикер правительства Мария Хесус Монтеро, врач по образованию, заявляет, что принимаемых властями мер в отношении приезжих вполне достаточно. В случае же ухудшения ситуации правительство готово "закрыть" пострадавшие районы - по примеру Арагона. Возвращаться к чрезвычайному положению по всей стране оно не намерено.

Всего в Испании, по данным Минздрава, с марта по конец июня скончались от коронавируса 28 363 человека, по данным администрации регионов - 42 000. Заразилось почти 250 тысяч.

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