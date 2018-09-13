 В Испании задержан офицер российской полиции | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2018

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Европа

В Испании задержан офицер российской полиции

Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю.

Сотрудники Гражданской гвардии задерживают подозреваемого (фото из архива)

Сотрудники Гражданской гвардии задерживают подозреваемого (фото из архива)

В Испании задержан офицер российской полиции, которого разыскивали по линии Интерпола за наркоторговлю. Как сообщил DW в четверг, 13 сентября, официальный представитель Гражданской гвардии (жандармерии), задержание 29-летнего гражданина России В.Быкова было осуществлено в курортном городке Платжа Д'Аро, провинция Жирона. По его словам, операция по поиску россиянина, объявленного на родине в международный розыск, продолжалась несколько месяцев. Он скрывался под чужим именем, располагая фальшивым украинским паспортом.   

Установить местонахождение подозреваемого, отметил далее представитель жандармерии, удалось с помощью российских коллег, которые информировали испанцев о частых поездках в их страну людей из окружения Быкова для встречи с разыскиваемым. За ними было установлено наблюдение - следы привели в Платжа Д'Аро. После этого сотрудники Гражданской гвардии, располагавшие фотографией и описанием внешности беглеца, легко обнаружили его и осуществили задержание.

Торговец наркотиками

На родине Быков обвиняется в том, что возглавлял группировку наркоторговцев. В частности, он доставлял в Россию латиноамериканский  кокаин. Так, в аэропорту Петербурга таможенными службами не так давно  было обнаружено 35 килограммов кокаина, растворенного в бутылках партии рома из Доминиканской республики.

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Представитель Гражданской гвардии пояснил также, что подозреваемый укрылся в Испании после ареста нескольких своих подельников. Сейчас он направлен в распоряжение Национальной судебной палаты Испании (НСПИ), которая должна решить вопрос о его экстрадиции на родину.

Процесс экстрадиции в Испании занимает как правило от полугода до полутора лет. Лица, подлежащие высылке, имеют возможность оспорить через суд высшей инстанции решение НСПИ.

С конца 90-ых годов прошлого столетия правоохранительные органы Испании задержали более сотни россиян, которые пытались укрыться в этой стране от уголовного преследования на родине.  28 испанских силовиков удостоены российских наград за сотрудничество в деле поимки особо опасных преступников из России.

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