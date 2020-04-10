В Иркутской области произошел бунт в колонии

В исправительной колонии № 15 города Ангарска Иркутской области вечером в четверг, 9 апреля, произошел бунт. Версии его причин, о которых сообщают некоторые российские СМИ, отличаются от официальной информации, распространенной пресс-службой ГУФСИН России по Иркутской области.

Так, согласно официальному пресс-релизу, "вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям".

Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и осколками нанесли себе порезы предплечий, говорится в документе. При этом "в ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения", который был впоследствии госпитализирован.

"В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая", сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

Было ли произошедшее в колонии Ангарска бунтом

В подавлении беспорядков в ИК №15 в Ангарске принимали участие бойцы спецназа

Слово "бунт" в официальном пресс-релизе не упоминается. Вместо этого сообщается, что "в результате инцидента следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения)".

В дополнительном сообщении для прессы, опубликованном на сайте ГУФСИН России по Иркутской области 10 апреля, указывается также, что "отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии".

Пожог деревообрабатывающего цеха в колонии Ангарска

По данным "Новой газеты", речь идет об устроенном заключенными поджоге цеха деревообработки, находящегося на территории колонии. Ссылаясь на собственные источники в Ангарске, издание сообщает, что администрация колонии имела "негласный договор" с криминальными авторитетами, которые "негласно управляли колонией" и обеспечивали бесперебойную работы промзоны.

По информации газеты, вечером 9 апреля сотрудник колонии "избил осужденного, пользующегося определенным авторитетом в криминальном мире". "На призыв избитого "вскрыться" (нанести порезы в районе запястья), откликнулись 17 человек", - пишет издание.

По версии "Новой газеты", бунт в колонии и сопровождавший его поджог деревообрабатывающего цеха произошли после того, как руководство колонии и регионального управления ФСИН решило уладить конфликт силой.

Беспорядки в колонии Ангарска подавлял спецназ

О пожаре в трех зданиях, в которых были расположены деревообрабатывающие цеха колонии, сообщает также информагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации агентства, в подавлении беспорядков в колонии участвовали бойцы спецназа.

Сообщается, что площадь пожара, устроенного во время беспорядков осужденными исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила около 30 тысяч квадратных метров.

В свою очередь пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области заявила вечером 10 апреля, что в настоящий момент обстановка в колонии снова находится под контролем.

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