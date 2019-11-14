В Иране спорят о допустимости многоженства в стране

Консервативные круги Ирана утверждают, что полигамия пойдет на пользу женщинам из социально-неблагополучных слоев населения. Однако традиционно многоженство в иранском обществе порицается.
В Иране вспыхнули острые дебаты о допустимости полигамии в стране. Влиятельные депутаты, такие как ультраконсервативный член парламента Али Мотахари, а также представители консервативных кругов, выступают за то, чтобы, прежде всего, состоятельные мужчины могли иметь несколько жен. Они подают эту идею как помощь женщинам из социально-неблагополучных слоев общества.
Ложная ссылка на историю Германии
Предложение нацелено, в первую очередь, на тех женщин, которые самостоятельно содержат свои семьи - детей, родителей или мужей. По официальным данным, за последние 10 лет их число выросло на 70 процентов.
В настоящее время "главами семьи" значатся три миллиона иранских женщин. Средний прожиточный минимум для семьи в Иране вырос на 50 процентов, а только расходы на продукты питания подскочили с марта 2018 года до марта 2019-го более чем на 70 процентов. При этом зарплаты увеличились не более чем на 20 процентов.
В качестве аргумента Мотахари ссылается на другие страны, в частности на ФРГ. В октябре он заявил в одном из интервью: "После Второй мировой войны в Германии мужчинам разрешили брать себе до четырех жен. Многие немецкие мужчины погибли на войне, и там было много женщин на выданье". Однако эти слова иранского политика не соответствуют истине - на самом деле полигамия в Германии запрещена и подлежит наказанию уже с 1871 года.
"Тренинг по многоженству" в Куме вызвал возмущение иранцев
Действующий в Иране по сей день закон о семье 1974 года, то есть принятый еще во время правления шаха, разрешает мужчинам при определенных условиях брать вторую жену. Но все-таки полигамия в стране порицается, констатирует известный адвокат Фариде Гейрат.
"Мотахари это хорошо известно. По нашим сведениям, он сам живет в браке с одной женщиной, - рассказала Гейрат DW в телефонном интервью из Тегерана. - У лидера иранской революции аятоллы Хомейни был моногамный брак, у его преемника аятоллы Хаменеи - тоже. У этой странной инициативы, которая агитирует за полигамию, нет шансов на успех".
Мотахари относится к немногим политикам, участвующим в дискуссии. Кажется, что влиятельный депутат встал на путь политического самоубийства перед парламентскими выборами, намеченными на март 2020 года. Большая часть иранского общества возмущена. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал организованный в городе Кум "тренинг по многоженству" для мужчин и женщин, которые хотят научиться жить в полигамии.
Реклама легальной проституции?
"Разумеется, в Иране есть впавшие в отчаяние женщины, которые не видят для себя другого выхода, кроме как стать чьей-то второй женой, - признает адвокат Гейрат. - Но это не может решить наши социальные проблемы". Возмущены не только активистки, борющиеся за права женщин. Большая часть консервативных кругов видит в "тренинге по многоженству" рекламу легальной проституции.
Мероприятие проводится в священном для мусульман-шиитов городе Кум на севере Ирана. В этом регионе широко распространен традиционный у шиитов временный брак, который может длиться от 30 минут до 99 лет, срок фиксируется в брачном договоре. По истечении этого времени у женщин нет никаких супружеских прав.
"Как и в любом другом обществе, где сексуальность подавляется, в Иране существуют тайные и внебрачные отношения, - указал в разговоре с DW социолог Амин Бозоргиан. - Часть консервативных кругов намерена утвердить полигамию как жизненную модель. Но эта идея отвергается иранским обществом, потому оно что за последние сто лет приняло моногамию как светскую ценность".
Аятолла Хаменеи тоже против
В течение последних 110 лет Иран пережил три революции. Но все еще не определен исход борьбы за то, какие ценности победят - религиозные, традиционные или светские современного мира. Маятник не раз уходил то в ту, то в другую сторону.
К примеру, на некоторое время был запрещен хиджаб - традиционный женский головной убор. А теперь женщины должны обязательно носить его. У полигамии есть принципиальные противники и в клерикальных кругах. К ним относится, например, духовный лидер Ирана, глава государства аятолла Хаменеи: тех сотрудников его администрации, кто берет себе вторую жену, ждет увольнение.
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