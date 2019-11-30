 В Ираке после объявления премьера об отставке не стихают протесты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2019

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Мир

В Ираке после объявления премьера об отставке не стихают протесты

Премьер-министр Ирака объявил об отставке, но протесты в стране продолжаются. Уже после его заявления в ходе демонстраций погибли еще три человека, десятки получили ранения.

Протесты 30 ноября в Багдаде

Протесты 30 ноября в Багдаде

Парламент Ирака в воскресенье, 1 декабря, соберется на внеочередное заседание по вопросу об отставке премьер-министра Аделя Абделя Махди. Ранее политик отправил прошение об отставке, а также призвал как можно быстрее утвердить кандидата на этот пост с тем, чтобы в стране стихли протесты.

Контекст

Власти Ирака пытаются подавить массовые протесты, лишив жителей страны возможности пользоваться интернетом. Активисты, обходя блокировку, сообщают о реальной ситуации. (10.10.2019)

Длительные протесты в Ираке и Ливане, а также предшествовавшие им волнения в Алжире и Судане напоминают об "арабской весне" 2011 года. Неужели и эти протесты потерпят фиаско, спрашивает Райнер Золлих. (05.11.2019)

С момента его заявления в ходе демонстраций в Ираке погибли трое протестующих, еще не менее 58 получили ранения, сообщает агентство AP. Акции в стране пока не прекращаются: так, 30 ноября в Багдаде и южных частях Ирака демонстранты снова вышли на протесты и потребовали полномасштабной смены власти. В Эн-Наджафе протестующие подожгли вход в храм, полиция применила слезоточивый газ.

Нынешняя волна антиправительственных протестов в Ираке, продолжающаяся с октября, - крупнейшая с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн. В ходе протестов пострадали тысячи человек, не менее 500 демонстрантов погибли.

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    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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