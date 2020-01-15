 В Ираке вновь обстреляна используемая США и Германией военная база | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Ираке вновь обстреляна используемая США и Германией военная база

Нанесен ракетный удар на базу Эт-Таджи к северу от Багдада, немецкие военнослужащие не пострадали.

Военная база Эт-Таджи

Военная база Эт-Таджи

В Ираке совершен ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, используемой США, Германией и их партнерами по коалиции в Ираке. Утром в субботу, 14 марта, на территорию расположенной в 20 километрах к северу от Багдада базы были выпущены несколько снарядов. Немецкие военнослужащие при этом не пострадали, сообщило в Twitter оперативное командование бундесвера.

Телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что на территорию военной базы упало более десяти снарядов типа "катюша", в результате пострадали два человека.

Ракетный удар 11 марта

При ракетном обстреле Эт-Таджи 11 марта погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана. На следующий день США совершили оборонительную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке. При этом командование иракской армии расценило эти действия как нарушение суверенитета Ирака.

С конца октября 2019 года в Ираке было совершено 23 ракетных удара на цели, связанные с американской миссией.

Смотрите также:

  • Иракский солдат дает команду открытьт огонь из пушки по позициям боевиков ИГ

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    Следующая цель - западная часть города

    В конце января иракским войскам при поддержке шиитских ополченцев удалось освободить от террористов восточную часть Мосула, отделенную рекой Тигр. 19 февраля началась операция по освобождению западной части города: по приблизительным оценкам, там продолжают скрываться около 2000 боевиков "Исламского государства" (ИГ).

  • Иракские полицейские демонстрируют перевернутый вверх ногами трофейный флаг ИГ

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    Воздушные ворота открыты

    В конце февраля иракские войска при поддержке сил международной коалиции освободили от джихадистов аэропорт Мосула и тем самым открыли себе дорогу в западную часть города. На снимке: иракские полицейские демонстрируют перевернутый вверх ногами трофейный флаг ИГ.

  • Иракские военные запускают ракету по позициям боевиков ИГ

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    На суше и в воздухе

    В борьбе с боевиками ИГ вооруженные силы Ирака применяют не только ракеты, минометы и гаубицы, но и беспилотники, истребители и вертолеты. В операции по освобождению Мосула участвуют и военнослужащие США.

  • Иракские солдаты изучают один из тоннелей, вырытых боевиками ИГ

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    Дни террористов сочтены?

    Десяткам тысяч солдат иракских правительственных войск противостоят лишь несколько тысяч боевиков ИГ. Однако они скрываются глубоко под землей, а также пытаются остановить наступление противника при помощи террористов-смертников. На снимке: иракские солдаты изучают один из тоннелей, вырытых джихадистами.

  • Две девочки, которым вместе с семьей удалось бежать из зоны боевых действий

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    Жизнь в постоянном страхе

    Тем временем гуманитарная ситуация в Мосуле близка к критической. Боевики ИГ используют мирное население в качестве живого щита. По оценкам ООН, в западной части города до сих пор остаются около 750 тысяч мирных жителей, примерно половина из них - дети. Им не хватает самого необходимого: воды, продовольствия и топлива.

  • Иракский мальчик плачет в автобусе на пути в лагерь для беженцев на окраине Мосула

    Операция по освобождению Мосула от ИГ

    Прочь от дома

    Этот мальчик был вынужден покинуть свою деревню под Мосулом и теперь направляется в лагерь для беженцев на южной окраине города, где будет находиться в относительной безопасности. По оценкам ООН, общее число беженцев, покинувших Мосул, может достигнуть 250 тысяч человек.

    Автор: Петер Хилле, Александра Елкина


Смотреть видео 02:07

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана

Контекст

Комментарий: Мир на пороге второй "арабской весны"?

Длительные протесты в Ираке и Ливане, а также предшествовавшие им волнения в Алжире и Судане напоминают об "арабской весне" 2011 года. Неужели и эти протесты потерпят фиаско, спрашивает Райнер Золлих. (05.11.2019)  

Операция по освобождению Мосула от ИГ

Уже четыре месяца идет наступление на Мосул - последний город в Ираке, который все еще частично находится под контролем боевиков ИГ. О том, как проходит операция, - в фотогалерее DW. (01.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Уйдут ли США из Ирака и кто будет бороться с исламскими радикалами?  

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар  

Также по теме

Symbolbild: USA ziehen Truppen aus dem Irak ab

В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными 15.01.2020

На подвергнувшейся обстрелу базе Эт-Таджи еще недавно располагались немецкие солдаты. Их вывели из-за эскалации напряженности в регионе.

Symbolbild US-Truppen im Irak und Syrien

Решение о выдворении войск США из Ирака возложили на новый кабинет 16.01.2020

Исполняющий обязанности премьера Ирака заявил, что решение о выдворении контингента США должно приниматься в Совете представителей.

Irak Ausbildung der Peschmerga durch die Bundeswehr

Контингент бундесвера будет частично выведен из Ирака в соседние страны 07.01.2020

Часть немецких военных, находящихся в районе Багдада, переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в Ираке после убийства военными США иранского генерала. Всего в Ираке 120 солдат из ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: К чему приведет пандемия коронавируса Россию и мир  

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?  

Пандемия коронавируса: как живет Германия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно