В Ираке вновь обстреляна используемая США и Германией военная база

В Ираке совершен ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, используемой США, Германией и их партнерами по коалиции в Ираке. Утром в субботу, 14 марта, на территорию расположенной в 20 километрах к северу от Багдада базы были выпущены несколько снарядов. Немецкие военнослужащие при этом не пострадали, сообщило в Twitter оперативное командование бундесвера.

Телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что на территорию военной базы упало более десяти снарядов типа "катюша", в результате пострадали два человека.

Ракетный удар 11 марта

При ракетном обстреле Эт-Таджи 11 марта погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана. На следующий день США совершили оборонительную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке. При этом командование иракской армии расценило эти действия как нарушение суверенитета Ирака.

С конца октября 2019 года в Ираке было совершено 23 ракетных удара на цели, связанные с американской миссией.

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