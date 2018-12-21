 В Индонезии повышен уровень опасности вулкана Анак-Кракатау | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Индонезии повышен уровень опасности вулкана Анак-Кракатау

Власти Индонезии расширили зону отчуждения вокруг кратера вулкана Анак-Кракатау. Накануне участились выбросы горячего пепла и сгустились облака дыма.

Облака дыма над вулканом Кракатау, 23 декабря 2018 г.

Облака дыма над вулканом Кракатау, 23 декабря 2018 г.

Власти Индонезии в четверг, 27 декабря, увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе. Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

Контекст

Переговоры на климатической конференции в Катовице снова проходили очень тяжело. И тем не менее регулярные встречи под эгидой ООН должны продолжаться, считает Йенс Турау. (16.12.2018)

Протестуя против убийств рохинджа в Мьянме, мусульманские активисты забывают о преследовании религиозных меньшинств в своих странах, считает обозреватель DW Шамиль Шамс. (13.09.2017)

По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки. Извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали 22 декабря крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. В результате разрушительных волн остались без жилья почти 12 тысяч человек.

В Евросоюзе заявили, что Брюссель готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь. Соболезнования Индонезии высказал и президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах индонезийскому правительству предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Смотрите также:

  • Темные облака над вершиной вулкана Агунг на Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Облако пепла

    Извержение вулкана Агунг на северо-востоке Бали началось в минувшие выходные. В результате близлежащие курорты и деревни покрылись тонким слоем пепла. Темные серые облака над вершиной вулкана были видны в столице острова, городе Денпасара, и даже с соседнего острова Ломбок.

  • Вулкан Агунг в ночное время

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Выбросы потоков лавы

    Когда наступила ночь, яркое зарево из кратера осветило облако пепла, поднявшееся на 6000 метров над вершиной вулкана Агунг. Он начал проявлять признаки активности еще в сентябре, что побудило местные власти повысить статус опасности вулкана до чрезвычайного и эвакуировать 140 000 человек, живущих поблизости. Однако позже, 29 октября, уровень опасности был понижен.

  • Карта Индонезии

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Самая высокая точка Бали

    Вулкан Агунг высотой 3142 метра является самой высокой точкой острова. В результате выбросов газа и пепла прекращена работа сразу двух аэропортов - на острове Бали и на соседнем острове Ломбок.

  • Пляж на острове Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Рай под пеплом

    Остров Бали - главный туристический центр Индонезии. Прекрасные океанские пляжи, храмы и пышные леса привлекают около 5 млн туристов в год. Но, по словам Маде Сугири, представителя местного отеля Mahagiri Panoramic, в последние месяцы число посетителей сократилось: "Мы вышли из опасной зоны, но, как и на других курортах региона, конечно, извержения вызывают отток туристов".

  • Мальчик фотографирует вулкан на смартфон

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    "Все еще безопасен"

    Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

  • Пассажиры пытаются вылететь с острова Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Аэропорты закрыты

    Иначе обстояли дела со статусом авиаперелетов над островом - в воскресенье, 26 ноября, уровень опасности здесь достиг самой высокой - красной - отметки. Хотя многие рейсы продолжали выполняться, сотни человек оказались в затруднительном положении. В итоге сначала закрылся аэропорт на острове Ломбок, а затем и главный международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали.

  • Эвакуация местных жителей

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Зона отчуждения вокруг вулкана

    В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

  • Структура вулкана Агунг

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Магма и пепел

    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

  • Солдат надевает на ребенка маску для защиты от пепла

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Меры предосторожности на Бали

    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:09
Now live
01:09 мин

При извержении Этны пострадали туристы и журналисты

 

Контекст

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана, дым и пепел от которого поднялись в небо на тысячи метров. Власти эвакуируют людей из зоны отчуждения. Об этом - в галерее DW. (27.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

При извержении Этны пострадали туристы и журналисты  

На Сицилии проснулся вулкан Этна  

Туристам в Исландии вулканы не помеха  

Также по теме

Indonesien Carita Tsunami Rettungsarbeiten

Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек 25.12.2018

Не менее 1500 человек получили ранения, более 150 человек числятся пропавшими без вести.

Indonesien Sunda Strait Tsunami

Сотни человек стали жертвами цунами в Индонезии 23.12.2018

Возможной причиной цунами, унесшего жизни более 220 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число раненых составило около 850 человек.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Трамп не хочет, чтобы США были "мировым жандармом"  

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно