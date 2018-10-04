 В Ингушетии депутаты говорят о фальсификациях на голосовании о границах | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2018

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Россия

В Ингушетии депутаты говорят о фальсификациях на голосовании о границах

Ряд парламентариев потребовал отменить итоги голосования о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Число митингующих в Магасе пошло на спад.

Резиденция главы Ингушетии в Магасе

Резиденция главы Ингушетии в Магасе

Группа депутатов Народного собрания Ингушетии подписала заявление с требованиями отменить результаты голосования 4 октября об установлении границ между республикой и Чечней. Фотографию документа обнародовало в пятницу, 5 октября, издание "Кавказский узел".

Парламентарии утверждают, что счетная комиссия "сфальсифицировала результаты голосования". По официальным данным, в поддержку документа проголосовали 17 из 25 депутатов, трое выступили "против", остальные воздержались.

Между тем в заявлении на имя исполняющего обязанности председателя парламента Якуба Картоева говорится, что бюллетени подменили. Из 24 депутатов, принявших участие в голосовании, 13 высказались "против", четыре испортили бюллетени, указывается в документе. Таким образом, положительных голосов могло быть не более семи.

Парламентарии - за новое голосование

Под обращением подписались восемь парламентариев. Еще один выступил с видеообращением, в котором заявил, что также против обнародованных накануне результатов. Авторы заявления настаивают на отмене постановлений Народного собрания республики и проведении повторного - на этот раз открытого - голосования.

Между тем в Магасе 5 сентября продолжилась акция протеста. Митингующие требуют организовать новое, открытое, заседание парламента с присутствием духовенства и представителей общественности.

К демонстрантам вышел один из депутатов Амихран Толдиев, который заявил, что "он с народом" и "не голосовал за принятие закона".

Число митингующих падает

Число протестующих начало постепенно сокращаться. По словам председателя регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, 4 октября на акции присутствовали от пяти до 10 тысяч человек.

Собеседники агентства "Интерфакс" сообщили, что в середине дня пятницы, 5 октября, на площади перед парламентом оставались порядка шести-семи тысяч человек.

В то же время десятки тысяч человек пришли на традиционную пятничную молитву. Фотографии, сделанные в ходе нее, распространяются в Telegram.

Пятничная молитва в Магасе

Пятничная молитва в Магасе

Ранее в республике был объявлен бессрочный митинг.

Между тем, по данным Руслана Муцольгова, чей пост размещен в канале "Ингушетия_2018" в Telegram, "в республике распространилась информация", что от отказавшихся применять силу к собравшимся силовиков "требуют подать рапорт об увольнении".

Официального подтверждения этих данных пока нет.

Силовики открыли огонь в воздух

Группа силовиков 4 октября открыли огонь в воздух на площади перед зданием парламента Ингушетии в Магасе, где проходил многочисленный митинг против изменения границ республики. 

Контекст

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Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях прав человека. В России среди главных пострадавших за последний год - сторонники Алексея Навального и чеченские геи. (22.02.2018)

Массовая демонстрация стала ответом на ратификацию парламентом Ингушетии соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией.

В пятницу, 26 сентября, главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соответствующий документ. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

По мнению митингующих, соглашение не является равноценным для обеих сторон.

На сайте парламента Ингушетии 4 октября было размещено сообщение, что "большинством голосов депутаты Народного собрания Республики Ингушетии рассмотрели и ратифицировали соглашение".

Смотрите  также:

  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Протесты в России: Путин накажет КПРФ и ЛДПР за провал "Единой России" – DW Новости

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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