В Израиле открыт новый международный аэропорт

В Израиле в понедельник, 21 января, открылся новый крупный аэропорт - "Рамон". Он расположен в долине Тимна, в 18 км от курорта Эйлат. "Рамон" станет вторым по пассажиропотоку международным аэропортом в стране после "Бен-Гуриона", находящегося вблизи Тель-Авива.

Первых пассажиров аэропорт, названный в честь Илана и Асафа Рамонов - первого израильского астронавта, погибшего в 2003 году на шаттле "Колумбия", и его сына, который разбился в 2009 году во время учебного полета на истребителе, - примет 4 февраля. "Рамон" будут вводить в эксплуатацию постепенно: сначала откроется терминал местных рейсов, а международные маршруты он начнет обслуживать с марта.

Запасной аэродром для "Бен-Гуриона"

"Рамон" заменит аэропорты Овда и Эйлат, обслуживающие сейчас туристов, которые прилетают на отдых на Красное море. Кроме того, он станет запасным аэродромом на случай перегрузки или внештатных ситуаций в главной международной аэрогавани страны - "Бен-Гурионе", вместо аэропортов Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания).

Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта - 3,6 км, что позволит принимать крупные дальнемагистральные лайнеры. Даже в сильную жару ее покрытие деформироваться не будет и не потребует дополнительного охлаждения, так как создано с применением специальных материалов.

Общая стоимость строительства "Рамона" составила около 1,7 млрд шекелей (примерно 400 млн евро). По прогнозу, в первый год работы он примет около 2 млн пассажиров. Со временем предполагается увеличить пассажиропоток до 4,5 млн человек в год.

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