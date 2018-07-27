 В Иерусалиме из-за беспорядков на Храмовой горе пострадали 65 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2019

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Мир

В Иерусалиме из-за беспорядков на Храмовой горе пострадали 65 человек

Полиция запретила вход на Храмовую гору для евреев, так как отмечаемый ими день национального траура по разрушенному Храму совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Беспорядки на Храмовой горе 11 августа 2019 года

Беспорядки на Храмовой горе 11 августа 2019 года

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа, произошли беспорядки, из-за которых пострадали более 60 человек. По данным Красного Полумесяца, в результате столкновений с полицией получил травмы 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу. Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от камней и других предметов, которые бросали в них палестинцы.

Контекст

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В этом году 11 августа день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов. На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. В то же время на входе на Храмовую гору собралась толпа иудеев, и среди палестинцев стали распространяться сообщения о том, что евреев пропускают вопреки запрету. В результате мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты.

Храмовая гора, священное место для евреев и мусульман, находится в восточной части Иерусалима и остается предметом спора. Летом 2017 года, после очередного террористического нападения с летальным исходом, Израиль установил на Храмовой горе металлоискатели, что привело к столкновениям с новыми жертвами. После того, как  в результате беспорядков погибли четыре палестинца и несколько сотен получили ранения, израильские власти демонтировали устройства.

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