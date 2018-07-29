 В Зимбабве прошли первые свободные выборы президента после свержения Мугабе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2018

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Мир

В Зимбабве прошли первые свободные выборы президента после свержения Мугабе

В президентских выборах в Зимбабве участвуют 23 кандидата. Результаты станут известны 4 августа.

Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиса

Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиса

В Зимбабве в понедельник, 30 июля, прошли первые свободные президентские и парламентские выборы с 1980 года. Исполняющий обязанности председателя "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса уверен в своей победе. В микроблоге в Twitter политик отменил "намеренные попытки сорвать" голосование.

В свою очередь, действующий президент Эммерсон Мнангагва, также являющийся кандидатом, подчеркнул "мирный характер" кампании.

Контекст

Для одних африканских стран падение цен на нефть означает нехватку бюджетных средств, растущую инфляцию и дефицит продовольствия, для других - существенную экономию. (03.03.2016)

Армия предотвратила захват власти окружением экс-президента, решил Верховный суд Зимбабве. Он также признал незаконным, что Мнангагва, возглавивший страну после отставки Мугабе, был до этого лишен поста вице-президента. (25.11.2017)

Руководитель наблюдательной миссии Евросоюза, депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok) сообщил о ряде "изъянов" в ходе голосования. "Мы еще не знаем, происходят ли они систематически или речь идет лишь о плохой организации на нескольких избирательных участках", - заявил Брок в интервью агентству AFP. Он отметил "огромную" популярность выборов, в частности, среди молодежи.

Результаты выборов станут известны 4 августа. Если ни один из 23 кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, 8 сентября состоится второй тур. Кроме президента, жители Зимбабве также избирают депутатов парламента.

Смещение Мугабе с должности

В ноябре 2017 года военный путч привел к смене власти в стране. Правящий Зимбабве с 1980 года 93-летний Роберт Мугабе был помещен под домашний арест. Новым президентом страны стал Мнангагва, номинированный на этот пост правящей партией ЗАНУ - ПФ.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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