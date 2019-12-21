 В ЕС сдержанно реагируют на санкции США против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.12.2019

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Европа

В ЕС сдержанно реагируют на санкции США против "Северного потока - 2"

В Брюсселе заявили, что не поддерживают санкции против легального бизнеса в ЕС. Цель Еврокомиссии - чтобы "Северный поток - 2" работал прозрачно и под надлежащим надзором.

Флаги Евросоюза, США и Германии

В Еврокомиссии с осторожностью реагируют на санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Потенциальное влияние санкций на европейские компании в настоящее время изучается, заявили в субботу, 21 декабря, в Брюсселе. "ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - цитирует информагентство dpa неназванного источника в Еврокомиссии. Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы "Северный поток - 2" работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.

Контекст

Как и на что повлияют санкции США против "Северного потока - 2", и будут ли они выгодны ЕС, ФРГ и Украине, рассказал DW глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. (12.12.2019)

Против "Северного потока - 2" в оборонном бюджете США на 2020 год прописаны санкции. Осталось ли у Вашингтона время помешать проекту строительства газопровода, DW спросила экспертов. (18.12.2019)

Благодаря газовой директиве ЕС, которая вступила в силу в 2019 году, теперь существуют четкие правила для всех трубопроводов из третьих стран на европейском газовом рынке, отмечает агентство. Для Еврокомиссии вопрос "Северного потока - 2" является весьма деликатным, так как в проект тесным образом вовлечена Германия, но при этом ряд других стран ЕС настроены категорически против газопровода.

Санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2". В Германии назвали санкции "вмешательством", но заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям. В свою очередь в Москве раскритиковали решение США.

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    Автор: Андрей Гурков


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