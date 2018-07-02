В ЕС начали расследование против Польши из-за реформы Верховного суда

В Еврокомиссии открыли новое расследование в адрес Польши из-за принятого ранее сеймом закона о Верховном суде, говорится в заявлении в понедельник, 2 июля. Он подразумевает, что судьи должны будут досрочно уйти в отставку, как только им исполнится 65 лет.

Закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию, вступает в силу во вторник, 3 июля. Это может привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать Верховных судей.

Варшаве грозят штрафные меры

В Евросоюзе считают, что подобный закон подрывает принцип независимости судебных органов. Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в переговорах между Евросоюзом и Польшей по этой ситуации нет прогресса. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на заявление Еврокомиссии. Если реакции не будет, Брюссель может обратиться в Европейский суд с требованием наложить на Польшу штрафные меры.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима. Европейский Союз также многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам. Ранее Еврокомиссия уже обращалась к правительству Польши с требованием до 20 марта пересмотреть свою позицию по спорной судебной реформе и привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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Смотреть видео 02:29 Now live 02:29 мин Поделиться Почему поляки протестуют против судебной реформы? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2gjun Судебная реформа в Польше – угроза демократии и правовому государству (18.07.2017)