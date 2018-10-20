В ЕС и НАТО приветствовали решение Македонии о новом названии страны

НАТО, Евроcоюз и США в субботу, 20 октября, приветствовали решение македонского парламента, который одобрил новое название страны, что приблизило страну к вступлению в крупные западные организации. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в твиттере назвал македонское решение "исторической возможностью", чтобы привести страну в НАТО. "Мы теперь ожидаем, что национальные процедуры для реализации соглашения будут продолжены без каких-либо задержек", - говорится в общем заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана (Johannes Hahn).

В Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр приветствовала решение парламента Македонии. Она также заявила об "исторической возможности" для обеспечения "стабильности, безопасности и процветания во всем регионе".

Прошедшее накануне голосование в парламенте Македонии было признано состоявшимся только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования. После этого правительством в Скопье будут внесены поправки в конституцию, закрепляющее новое название страны. Для одобрения изменений потребуется еще одно парламентское голосование.

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