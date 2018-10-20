 В ЕС и НАТО приветствовали решение Македонии о новом названии страны | Новости из Германии о Европе | DW | 20.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В ЕС и НАТО приветствовали решение Македонии о новом названии страны

ЕС и НАТО заявили, что Скопье решением о новом названии для страны расчищает дорогу на запад. Для окончательного переименования Македонии требуется еще одно голосование парламента.

Надпись на стене перед референдумом в Македонии, сентябрь 2018

НАТО, Евроcоюз и США в субботу, 20 октября, приветствовали решение македонского парламента, который одобрил новое название страны, что приблизило страну к вступлению в крупные западные организации. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в твиттере назвал македонское решение "исторической возможностью", чтобы привести страну в НАТО. "Мы теперь ожидаем, что национальные процедуры для реализации соглашения будут продолжены без каких-либо задержек", - говорится в общем заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана (Johannes Hahn).

Контекст

Низкая активность избирателей на референдуме в Македонии - плохой сигнал для развития страны. Но такому итогу поспособствовал и Запад своей нерешительностью, считает Адельхайд Файльке. (01.10.2018)

Несмотря на провал референдума, Македония продолжает движение по пути урегулирования конфликта с Грецией. К этому ее призывал Евросоюз. (20.10.2018)

В Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр приветствовала решение парламента Македонии. Она также заявила об "исторической возможности" для обеспечения "стабильности, безопасности и процветания во всем регионе".

Прошедшее накануне голосование в парламенте Македонии было признано состоявшимся только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования. После этого правительством в Скопье будут внесены поправки в конституцию, закрепляющее новое название страны. Для одобрения изменений потребуется еще одно парламентское голосование.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:08
Now live
02:08 мин

Зачем России провал референдума в Македонии (01.10.2018)

 

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем России провал референдума в Македонии (01.10.2018)  

Также по теме

Mazedonien Parlament in Skopje | Namensstreit mit Griechenland

Парламент Македонии проголосовал за новое название страны 19.10.2018

Несмотря на провал референдума, Македония продолжает движение по пути урегулирования конфликта с Грецией. К этому ее призывал Евросоюз.

Mazedonien Referendum über Namensänderung in Skopje

В Македонии провалился референдум о вступлении в ЕС и НАТО 30.09.2018

В голосовании приняли участие значительно меньше необходимых 50 процентов избирателей. Однако вопрос о переименовании страны и сближении с Западом все еще может быть решен в парламенте Македонии.

Зачем России провал референдума в Македонии (01.10.2018) 01.10.2018

Референдум в Македонии о ее переименовании и признан не состоявшимся. Но это не исключает дальнейших шагов страны, направленных на вступление в ЕС и НАТО, считают эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно