 В ЕСПЧ подана жалоба на систему распознавания лиц в Москве | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2020

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Россия

В ЕСПЧ подана жалоба на систему распознавания лиц в Москве

Иск в ЕСПЧ подали политик Владимир Милов и общественница Алена Попова. Технологию распознавания лиц впервые применили в Москве на акции осенью 2019 года, отмечает Павел Чиков.

Камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения (фото из архива)

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба на систему распознавания лиц в Москве. Об этом сообщил глава международной правозащитной "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июля. Глава международной практики Кирилл Коротеев, который занимался подготовкой иска, в беседе с РБК он отметил, что это "первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще".

Заявителями стали оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова. Они считают, что система распознавания лиц нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, касающиеся недопустимости дискриминации, а также прав на уважение частной жизни, свободу собраний и на эффективное средство правовой защиты.

Политик Владимир Милов

Политик Владимир Милов (фото из архива)

Технологию массового распознавания лиц впервые применили на согласованной акции протеста в Москве 29 сентября 2019 года, отмечает Чиков. "Территорию оцепили полицейские - пройти на акцию можно было только через полицейский кордон, - рассказывает юрист. - Активисты заметили, что на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста закреплены камеры видеонаблюдения".

Суд в Москве отклонил иск против системы распознавания

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В ноябре 2019 года Савеловский суд Москвы отклонил иск Поповой и Милова с требованием запретить технологии видеоидентификации лиц. Ответчики, в том числе московский главк МВД России и департамент информационных технологий Москвы, заявили, что система видеонаблюдения предназначена не только для идентификации граждан, но и для "обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, поломанных качелей на детских площадках".

В ответ на апелляцию Мосгорсуд в июне 2020 года направил исковое заявление на новое рассмотрение, удовлетворив частную жалобу на решение районного суда. Тверской суд Москвы прекратил дело по аналогичному иску Поповой и Милова в марте 2020 года.  

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    Автор: Евгений Жуков


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