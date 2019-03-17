 В ЕНП приостановили членство партии венгерского премьера Орбана | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

В ЕНП приостановили членство партии венгерского премьера Орбана

190 членов крупнейшей политической партии Европарламента поддержали приостановку членства венгерской ФИДЕС. Ее исключение по-прежнему возможно, заявил кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер.

Премьер-министр Венгрии и председатель ФИДЕС Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии и председатель ФИДЕС Виктор Орбан

Члены Европейской народной партии (ЕНП) высказались за приостановку членства в ней партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В поддержку этого шага проголосовали 190 представителей крупнейшей политической силы Европарламента, трое выступили против. Решение вступает в силу немедленно и не имеет срока окончания, заявил председатель ЕНП Жозеф Доль в среду, 20 марта.

При этом исключение ФИДЕС по-прежнему остается среди возможных вариантов, отметил основной кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber). По его словам, восстановление доверия между ЕНП и партией премьера Венгрии потребует длительного времени. После приостановки членства ФИДЕС ее председатель Орбан не сможет участвовать в обсуждении политического курса ЕНП, а также выдвигать кандидатов на политические должности в партии, добавил Вебер.

Контекст

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В свою очередь, венгерский премьер-министр приветствовал решение, подчеркнув, что оно "сохранило единство" ЕНП. Однако ранее в этот же день представитель Орбана сообщил, что ФИДЕС не примет приостановку членства и намерена в таком случае выйти из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

Планы рекламной кампании против Юнкера и Сороса

В феврале венгерское правительство обнародовало планы массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение. Плакаты кампании вызвали возмущение в рядах ЕНП. 13 партий потребовали исключить правящую венгерскую партию из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

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    Автор: Илья Коваль


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