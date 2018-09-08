 В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.09.2018

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Мир

В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам

Высшую меру наказания верховный суд Египта утвердил для 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов в 2013 году.

Суд над исламистами в Египте (фото из архива)

Верховный суд Египта в субботу, 8 сентября, утвердил смертные приговоры 75 членам исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов, вспыхнувших после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году.

Под арестом находятся 44 осужденных, остальные приговорены заочно. Они могут обжаловать приговор. Всего в рамках процесса были рассмотрены дела более 600 человек, которых обвиняют в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких как убийство и вандализм.

Фотограф Махмуд Абу Зейд может выйти на свободу

В рамках того же процесса было рассмотрено дело фотожурналиста Махмуда Абу Зейда, его приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако Зейд, более известный под именем Шаукан, находится в тюрьме еще с 2013 года. По данным агентства dpa, в связи с истечением срока заключения фотограф готовится выйти на свободу.

Контекст

29 марта самолет Egyptair захватил преступник, позже обезвреженный. О нынешнем положении дел в Египте, в том числе в сфере безопасности, в интервью DW рассказал исламовед Михаэль Людерс. (29.03.2016)

Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего принципиально не изменил в его судьбе. Экс-президент Египта уже отбывает пожизненный срок. (30.12.2017)

В ходе протестов погибли сотни человек

В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны, в свою очередь, сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.

Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" - основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси отбывает пожизненное заключение.

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    Автор: Ефим Шуман


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