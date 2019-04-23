В Египте проголосовали за увеличение президентского срока: куда идет страна?

В Египте прошел трехдневный референдум о расширении полномочий президента страны фельдмаршала Абделя Фаттаха ас-Сиси. За поправки в конституцию высказались почти 90 процентов египтян. Теперь ас-Сиси сможет править Египтом до 2030 года: ранее парламент страны большинством голосов одобрил поправки, разрешающие это.
Новая редакция 140-й статьи египетской конституции предполагает, что срок нахождения на посту президента страны будет увеличен с двух лет до шести. Кроме того, пост президента можно будет занимать три срока вместо двух. Это положение распространяется и на ас-Сиси, правящего Египтом с 2014 года и в 2018 году переизбранного на должность президента.
"Быстрого взгляда на улицы Каира достаточно, чтобы получить представление, что народ одобряет поправки в конституцию", - писали еще до референдума в каирской газете Al-Shourouk. "Стены домов, фонарные столбы, улицы и площади заполнены плакатами, на которых написано о поддержке и преданности изменениям в конституцию", - говорилось в издании.
"Египетский парламент не отражает точку зрения общественности"
Однако не все эксперты с этим согласны. "Египетский парламент отображает скорее представления системы госбезопасности, чем панораму мнений общественных и политических деятелей Египта", - говорит египетский политический аналитик Хасан Нафаа в интервью DW. В парламенте Египта нет различных идеологических фракций, а подавляющее большинство депутатов поддерживают ас-Сиси.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Аналогичного мнения придерживается и Амр Магди из правозащитной организации Human Rights Watch. Изменение законов - прежде всего выражение военного авторитаризма, царящего в Египте, отражение того обстоятельства, что армия с 2013 года представляет собой весомую политическую силу в Египте. "Все это знают, но теперь это хотят закрепить в конституции", - говорит Амр Магди.
К тому же через изменения конституции санкционируется усиление влияния президента на судебную систему. Отныне глава государства, ко всему прочему, возглавляет Верховный судебный совет, а также сам назначает генпрокурора и председателя Конституционного суда. В дальнейшем значение военных только усилится. Впредь задачей армии будет "защита конституции и демократии".
Методы Ас-Сиси похожи на методы Мубарака
Сторонники конституционных изменений аргументируют свою позицию тем, что перемены необходимы для гарантии "стабильности в неспокойное время". Не первый год ас-Сиси оправдывает свою жесткую политику антитеррористической борьбой - как, например, на Синайском полуострове, где действует ответвление джихадистской группировки "Исламское государство".
Критики в свою очередь заявляют, что президент получает все возрастающую власть, которой уже не находится существенного политического противовеса. У изменений в конституцию нет другого смысла, кроме как дать ас-Сиси возможность оставаться на своем посту так долго, как только он сам захочет, говорит политолог Нафаа.
Изменение конституции многим египтянам напоминает о предшественнике ас-Сиси - Хосни Мубараке, который также продлял свое пребывание в должности и пытался передать власть сыновьям, указывает Амр Магди. Сейчас Мубараку 90 лет. "Не исключено, что за нынешней реформой через пять или десять лет не последует еще одна. В конце концов все это может привести к снятию любых ограничений, и президент сможет оставаться у власти пожизненно", - говорит активист.
Египет критикуют в Германии
В ФРГ также критически высказываются об изменениях в египетскую конституцию. Одобренные поправки несут в себе угрозу расширения влияния исполнительной власти и военных, заявили в министерстве иностранных дел Германии. "Процесс мирной демократической передачи власти может оказаться затруднен", - полагают в Берлине.
Амр Магди ожидает больше критических высказываний в отношении египетского правительства и со стороны Human Rights Watch. "Европейские страны все еще молчат о нарушениях прав человека и в целом о плохой ситуации с правами человека", - говорит Магди. Европейским странам, по его мнению, также следует пересмотреть поставки оружия Египту. "Подобное оружие может также использоваться против египетского народа и мирных активистов. Это постыдная позиция, и мы надеемся, что положение изменится", - заявляет Магди.
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Автор: Ефим Шуман