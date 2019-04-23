 В Египте проголосовали за увеличение президентского срока: куда идет страна? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.04.2019

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Мир

В Египте проголосовали за увеличение президентского срока: куда идет страна?

На референдуме в Египте были одобрены критикуемые оппозицией поправки в конституцию страны. Они еще больше укрепляют президентскую власть, и позволяют ас-Сиси идти путем Мубарака.

Мужчина на улицах Каира держит портрет президента ас-Сиси, апрель 2019 г.

Мужчина на улицах Каира держит портрет президента ас-Сиси, апрель 2019 г.

В Египте прошел трехдневный референдум о расширении полномочий президента страны фельдмаршала Абделя Фаттаха ас-Сиси. За поправки в конституцию высказались почти 90 процентов египтян. Теперь ас-Сиси сможет править Египтом до 2030 года: ранее парламент страны большинством голосов одобрил поправки, разрешающие это.

Новая редакция 140-й статьи египетской конституции предполагает, что срок нахождения на посту президента страны будет увеличен с двух лет до шести. Кроме того, пост президента можно будет занимать три срока вместо двух. Это положение распространяется и на ас-Сиси, правящего Египтом с 2014 года и в 2018 году переизбранного на должность президента.

"Быстрого взгляда на улицы Каира достаточно, чтобы получить представление, что народ одобряет поправки в конституцию", - писали еще до референдума в каирской газете Al-Shourouk. "Стены домов, фонарные столбы, улицы и площади заполнены плакатами, на которых написано о поддержке и преданности изменениям в конституцию", - говорилось в издании.

"Египетский парламент не отражает точку зрения общественности"

Однако не все эксперты с этим согласны. "Египетский парламент отображает скорее представления системы госбезопасности, чем панораму мнений общественных и политических деятелей Египта", - говорит египетский политический аналитик Хасан Нафаа в интервью DW. В парламенте Египта нет различных идеологических фракций, а подавляющее большинство депутатов поддерживают ас-Сиси.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Аналогичного мнения придерживается и Амр Магди из правозащитной организации Human Rights Watch. Изменение законов - прежде всего выражение военного авторитаризма, царящего в Египте, отражение того обстоятельства, что армия с 2013 года представляет собой весомую политическую силу в Египте. "Все это знают, но теперь это хотят закрепить в конституции", - говорит Амр Магди.

К тому же через изменения конституции санкционируется усиление влияния президента на судебную систему. Отныне глава государства, ко всему прочему, возглавляет Верховный судебный совет, а также сам назначает генпрокурора и председателя Конституционного суда. В дальнейшем значение военных только усилится. Впредь задачей армии будет "защита конституции и демократии".

Методы Ас-Сиси похожи на методы Мубарака

Сторонники конституционных изменений аргументируют свою позицию тем, что перемены необходимы для гарантии "стабильности в неспокойное время". Не первый год ас-Сиси оправдывает свою жесткую политику антитеррористической борьбой - как, например, на Синайском полуострове, где действует ответвление джихадистской группировки "Исламское государство".

Критики в свою очередь заявляют, что президент получает все возрастающую власть, которой уже не находится существенного политического противовеса. У изменений в конституцию нет другого смысла, кроме как дать ас-Сиси возможность оставаться на своем посту так долго, как только он сам захочет, говорит политолог Нафаа.

Контекст

Если поправки в конституцию будут одобрены на всенародном референдуме, Абдель Фаттах ас-Сиси сможет оставаться на своем посту до 2030 года. (17.04.2019)

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Изменение конституции многим египтянам напоминает о предшественнике ас-Сиси - Хосни Мубараке, который также продлял свое пребывание в должности и пытался передать власть сыновьям, указывает Амр Магди. Сейчас Мубараку 90 лет.     "Не исключено, что за нынешней реформой через пять или десять лет не последует еще одна. В конце концов все это может привести к снятию любых ограничений, и президент сможет оставаться у власти пожизненно", - говорит активист.

Египет критикуют в Германии

В ФРГ также критически высказываются об изменениях в египетскую конституцию. Одобренные поправки несут в себе угрозу расширения влияния исполнительной власти и военных, заявили в министерстве иностранных дел Германии. "Процесс мирной демократической передачи власти может оказаться затруднен", - полагают в Берлине.

Амр Магди ожидает больше критических высказываний в отношении египетского правительства и со стороны Human Rights Watch. "Европейские страны все еще молчат о нарушениях прав человека и в целом о плохой ситуации с правами человека", - говорит Магди. Европейским странам, по его мнению, также следует пересмотреть поставки оружия Египту. "Подобное оружие может также использоваться против египетского народа и мирных активистов. Это постыдная позиция, и мы надеемся, что положение изменится", - заявляет Магди.

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    Автор: Ефим Шуман


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