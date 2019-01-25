 В Европе стало значительно меньше фальшивых банкнот | Новости из Германии о Европе | DW | 25.01.2019

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Европа

В Европе стало значительно меньше фальшивых банкнот

В одной только Германии количество изъятых фальшивых денежных купюр сократилось на 20 процентов. Эксперты объясняют это более надежной защитой банкнот от подделки.

Фальшивая банкнота достоинством 50 евро

Новые элементы защиты денег от подделки привели к заметному сокращению количества изъятых фальшивых банкнот в Германии и Европе в целом. В 2018 году полиция, торговля и банки изъяли из обращения 563 тысячи фальшивых денежных купюр - почти на 19 процентов меньше, чем годом ранее, сообщил в пятницу, 25 января, Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне.

В ФРГ количество поддельных банкнот сократилось в годовом исчислении на 20 процентов - до чуть более 58 тысяч. Глава Немецкого федерального банка (Bundesbank) Йоханнес Беерман (Johannes Beermann) объяснил это введением в обращение новой европейской серии с улучшенной системой защиты от подделки.

Контекст

С 4 апреля вошли в обращение новые банкноты достоинством в 50 евро. Как и где их напечатали? Подробности – в фоторепортаже DW. (04.04.2017)

За первые шесть месяцев 2015 года банки, торговые точки и полиция ФРГ изъяли более 50 тыс купюр. Это рекордный показатель с момента введения евро в оборот. (17.07.2015)

Нацбанк Украины предупредил об увеличении числа поддельных купюр номиналом 500 евро. Эксперты объясняют возросшую активность фальшивомонетчиков тем, что количество наличной валюты у населения заметно увеличилось. (09.08.2011)

Надежная защита от подделки

Ущерб, причиненный фальшивыми банкнотами в ФРГ, сократился с 4,1 млн евро в 2017 году до почти 3,4 млн евро в минувшем году. "Фальшивых банкнот достоинством 20 евро стало значительно меньше. Заметно сократилось и количество 50-евровых банкнот, которые подделывают особенно часто", - констатировал Беерман.

Новая банкнота достоинством 50 евро с улучшенной системой защиты была выпущена в начале апреля 2017 года. Модернизированные 20-евровые купюры находятся в обращении еще с конца ноября 2015 года. В конце мая будут выпущены и новые банкноты достоинством 100 и 200 евро.

Учитывая огромное количество евробанкнот, находящихся в обращении (по данным ЕЦБ, их более 22 млрд штук), доля подделок в общей массе крайне мала. В Германии в минувшем году приходилось в среднем 7 фальшивых банкнот на 10 тысяч жителей, отметили в Бундесбанке.

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  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Новые и старые

    4 апреля новенькие купюры достоинством в 50 евро войдут в обращение. На первом этапе 5,4 миллиарда банкнот будут выпущены в обращение через банки (в первую очередь,банкоматы), и магазины. Старые купюры в 50 евро остаются действительными, но постепенно, шаг за шагом, их будут изымать из обращения. Кроме того, в госбанках стран Еврозоны их можно в любой момент обменять на новые банкноты.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Что общего у новой купюры с футболом?

    Если сложить рядом все 5,4 миллиарда новых банкнот, которые будут введены в обращение, то они покроют площадь, равную 8200 футбольным полям. О ведении в обращение новых банкнот было объявлено заранее, так что банки и магазины имели возможность подготовить персонал и технику к нововведению.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хлопчатобумажные деньги

    Основу материала, из которого изготовляют денежные купюры, составляет хлопок: он более прочный, чем обычная бумага. Поэтому даже если такая банкнота случайно попадет с одеждой в стиральную машину, с ней ничего не случится, даже если ее стирать при температуре 90 градусов. Деньги - старые и новые - специально проверяют на прочность: скручивают, складывают, окунают в краску и даже в лак для ногтей.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Секретная смесь

    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Купюру в 500 евро изымут из оборота (05.05.2016)

 

Контекст

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

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Купюру в 500 евро изымут из оборота (05.05.2016)  

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