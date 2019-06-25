 В Европе сильно вырос спрос на качественное грузинское вино | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 26.06.2019

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Экономика

В Европе сильно вырос спрос на качественное грузинское вино

Винные магазины Германии и Австрии торгуют продукцией некоторых компаний, попавших в черный список Роспотребнадзора, но делают ставку на самые конкурентоспособные бренды из Грузии.

Бутылки с грузинским вином

У грузинского вина, поставляемого в Россию, ухудшилось качество, утверждает Роспотребнадзор. Опрошенные DW виноторговцы в Германии и Австрии подобной тенденции не наблюдают. Возможно, потому, что они закупают в Грузии для рынка ЕС наиболее конкурентоспособную продукцию. На нее спрос в Европе быстро растет.

"У нас проблем с качеством грузинского вина нет. И у властей, которые постоянно контролируют импорт, тоже", - сообщил DW Андре Хайн (André Hain), совладелец специализирующегося на алкогольной продукции из Грузии интернет-магазина GeoVino в Гамбурге.

Виноторговцы уверены в качестве своего ассортимента

По словам Любена Лингорова  (Ljuben Lingorow), хозяина компании-импортера Georgische Spezialitäten ("Грузинские специалитеты") во Франкфурте-на-Одере, таможня проверяет в лаборатории каждую партию закупаемого им в Грузии вина и не раз отмечала стабильно высокое качество продукции того поставщика, с которым он работает уже пять лет. К другим грузинским производителям, по его словам, претензии бывали.

"То грузинское вино, которое имеется у нас в ассортименте, нареканий никогда не вызывало", - рассказала DW и Оксана Шпак (Oksana Shpak ), хозяйка интернет-магазина Georgische Traditionsweine ("Грузинские традиционные вина") в Вене. 

Виноградники близ Телави

Виноградники близ грузинского города Телави

"В Грузии есть вино высочайшего класса, есть вино хорошего качества, но, как и в любой стране, с отдельными производителями могут быть проблемы", - отметил Алексей Шрайнер (Alexej Schreiner), торгующий грузинской алкогольной продукцией вот уже 16 лет. Ему принадлежит стационарный и онлайн-магазин Tsinapari в Берлине.

Заявление Роспотребнадзора он прокомментировал словами "это же чистая политика, тут все белыми нитками шито". Российское ведомство 24 июня на своем сайте сообщило, что усилило "контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия", поскольку она "в динамике показывает ухудшение качества".

Чем вызван растущий спрос на грузинское вино?

Собеседники DW наблюдают совершенно иную динамику: увеличение спроса на грузинские вина в Европе. "В последние три года происходит прямо-таки взрыв спроса", - утверждает Алексей Шрайнер. Он объясняет это, в частности, ростом туристического потока в Грузию: "Люди ездят по стране, понимают, что грузинское вино - это нечто особое, и постепенно входят во вкус".

Любен Лингоров связывает значительный рост продаж своего магазина в 2018 году в том числе и с тем, что Грузия была почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки: это вызвало в немецком обществе повышенный интерес ко всему грузинскому, в том числе к кухне и вину.

На рост продаж указал и Андре Хайн из GeoVino, получающий по заказы не только из Германии, но и из стран Бенилюкса, Австрии, Италии, Швейцарии. По его мнению, в пользу грузинского вина говорит и его уникальная история, и те особые сорта винограда, из которого оно делается и которые только в этой стране и выращиваются. И то, что "известность этого продукта явно растет".

Винные заводы из черного списка Роспотребнадзора     

Оксана Шпак открыла свой магазин в Вене три года назад, заказы получает из Австрии, Германии, Венгрии. Становление ее бизнеса (дела, по словам собеседницы, идут по нарастающей) происходило как раз в то самое время, когда в Москве, судя по заявлению Роспотребнадзора, следили за падающим качеством импортируемой в страну грузинской продукции. 

В заявлении говорится, что "с 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза". На сайте ведомства перечислены восемь грузинский винодельческих фирм, чья продукция вызывает нарекания. В том числе "Болеро энд Компани".

Старый грузинский винодел

Виноделие - древняя традиция Грузии

Оксана Шпак имела дело с продукцией Bolero. "Мы ее однажды взяли, но больше брать не будем. Вино это неплохое, но не европейского уровня", - подчеркнула собеседница DW. И пояснила: "В Австрии очень хорошее собственное вино, а потому, чтобы пробиться на ее рынок, нужно высокое качество". Она работает с более конкурентоспособными, по ее мнению, брендами Marani, Schuchmann и Vinoterra. 

Два последних принадлежат немецкому топ-менеджеру Буркхарду Шухману (Burkhard Schuchmann), который, уйдя с высоких постов в немецком большом бизнесе на пенсию, в 2006 году увлекся виноделием в Грузии и сегодня является одним из ведущих поставщиков грузинских вин в Европу. По словам Оксаны Шпак, продукцию его хозяйства покупают в основном коренные австрийцы, тогда как выходцы из бывшего СССР скорее приобретают в ее онлайн-магазине вина Marani.   

Европейские импортеры концентрируются на избранных брендах

Еще одна компания из черного списка Роспотребнадзора: "Багратиони-1882". Ее продукция была одно время в ассортименте гамбургского магазина GeoVino, однако, по словам Андре Хайна, рынок для грузинских игристых вин слишком узкий, куда перспективней красное и белое вино. На сайте берлинского магазина Tsinapari имеются три наименования игристого марки Bagrationi 1882.

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Однако основу ассортимента составляет продукция винного завода Kindzmarauli. "Раньше у нас был более широкий выбор производителей, затем мы его сузили, сделав ставку на того, который обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества", - пояснил свою бизнес-модель Алексей Шрайнер.

По такому же пути пошел и Любен Лингоров, основавший свой интернет-магазин во Франкфурте-на-Одере в 2012 году. Два года спустя, во время поездки в Грузию, он посетил винодельческое хозяйство Kakhuri и с тех пор продает преимущественно его продукцию, поставляемую, кстати, и в Россию. "Сегодня я импортирую десять сортов вин Kakhuri, всего же у меня в ассортименте порядка 20-25 сортов, больше, я считаю, нецелесообразно", - рассказал собеседник DW.      

В его магазине можно купить и продукцию Schuchmann. Есть также три сорта вина производителя Badagoni, тоже попавшего в список Роспотребнадзора. Любен Лингоров уверен, что если бы это вино не отвечало установленным в ЕС нормам, то его на немецкий рынок просто бы не пустили.       

В этом смысле, подчеркнул собеседник DW, введенное в свое время Россией эмбарго на импорт грузинских вин (это было в 2006 году) оказало Грузии "превосходную услугу": оно заставило производителей искать другие рынки сбыта, переориентироваться на Европу, и это существенно повысило общий уровень грузинского вина. Но, допустил Любен Лингоров, в Россию некоторые небольшие грузинские винные хозяйства могли в последнее время отправлять продукцию невысокого качества.

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