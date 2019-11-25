 В Дрездене ограбили сокровищницу ″Зеленый свод″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2019

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Германия

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"

Из коллекции старинных ювелирных изделий во всемирно известной сокровищнице "Зеленый свод" были украдены украшения, предположительно, на общую сумму около миллиарда евро.

В музее Зеленый свод

В музее "Зеленый свод" (фото из архива)

В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). На место приехали сотрудники уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями.

Предположительно, из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро, сообщает таблоид Bild. По его информации, примерно в 5 утра по местному времени (7.00 мск) был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники пробрались в здание, где хранится коллекция, пишет далее Bild, отмечая, что их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы.

Контекст

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Злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann), не уточнив, похитили их полностью или нет. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленом своде" украшения не имеют продажной стоимости.

Как сообщили сотрудники полиции на пресс-конференции, злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений". В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 млн евро. Она до сих пор не найдена.

"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии"

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) написал в своем микроблоге в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю. "Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - заявил Кречмер.

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