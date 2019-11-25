 В Дрездене неизвестные ограбили известный музей ″Зеленый свод″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Дрездене неизвестные ограбили известный музей "Зеленый свод"

Из коллекции старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" были украдены украшения предположительно на общую сумму около миллиарда евро.

В музее Зеленый свод

В музее "Зеленый свод" (фото из архива)

В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). На место приехали сотрудники уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями.

Контекст

Художественное творчество помогало этим людям компенсировать страдания и изоляцию во времена Первой мировой войны. (05.06.2014)

Мультимедийная выставка в Немецком музее гигиены в Дрездене исследует феномен ритмичных телодвижений под музыку. (14.10.2013)

Предположительно, из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро, сообщает таблоид Bild. По его информации, примерно в 5 утра по местному времени (7.00 мск) был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники пробрались в здание, где хранится коллекция, пишет далее Bild, отмечая, что их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы.

"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии"

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) написал в своем микроблоге в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю. "Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - заявил Кречмер.

Более подробная информация о преступлении будет сообщена на специальной пресс-конференции, которая состоится в 15.00 мск.

Смотритетакже:

  • default
    Еще по теме

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default
    Еще по теме

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

    1-го сентября в Дрездене торжественно открыт музей "Грюнес Гевёльбе". Подробности - см. ссылку...

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

  • default

    Зеленый свод - сокровищница в Дрездене


Смотреть видео 03:11

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)

Контекст

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене  

Ссылки в интернете

Bild - о краже в музее украшений "Зеленый свод" в Дрездене

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)  

Музеи Дрездена  

Коллекция картин Гурлитта завещана швейцарскому музею  

Реклама

Самые читаемые

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования  

Из-за оправданного "морского котика" ушел в отставку министр ВМС США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно