В Дрездене неизвестные ограбили известный музей "Зеленый свод"

В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). На место приехали сотрудники уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями.

Предположительно, из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро, сообщает таблоид Bild. По его информации, примерно в 5 утра по местному времени (7.00 мск) был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники пробрались в здание, где хранится коллекция, пишет далее Bild, отмечая, что их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы.

"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии"

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) написал в своем микроблоге в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю. "Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - заявил Кречмер.

Более подробная информация о преступлении будет сообщена на специальной пресс-конференции, которая состоится в 15.00 мск.

Смотритетакже:

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене 1-го сентября в Дрездене торжественно открыт музей "Грюнес Гевёльбе". Подробности - см. ссылку...

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

Зеленый свод - сокровищница в Дрездене

